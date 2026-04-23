В Одессе вынесли приговор организатору сети игорных заведений: что решил суд
В Украине приговорили организатора сети подпольных игорных заведений к штрафу в 714 тыс. грн с запретом заниматься игорным бизнесом. Его признали виновным в незаконной организации азартных игр.
Соответствующий приговор вынес суд Одессы, сообщили в Бюро экономической безопасности. К противоправной деятельности фигурант привлек еще двух человек, которые помогали организовывать и контролировать работу игровых залов.
Как действовала схема
- 50-летний фигурант наладил работу подпольных заведений без необходимых разрешений.
- Он привлек к "работе" женщину, которая подбирала персонал, и другого участника, который выполнял функции менеджера.
- Участники схемы распределили роли, арендовали помещения и обустроили компьютерные залы с доступом к онлайн-казино.
- Кроме того, они организовали систему платежей, установили средства связи и видеонаблюдения для координации работы и маскировки деятельности.
- Заведения работали без лицензии и без уплаты налогов, а доступ предоставлялся только проверенным клиентам по предварительному звонку.
- Администраторы принимали ставки, предоставляли доступ к играм, помогали пользователям и вели учет посетителей.
Во время обысков правоохранители изъяли почти 30 тыс. долларов США, мобильные телефоны, черновую документацию, ювелирные изделия и компьютерную технику общей стоимостью более 2,2 млн грн. Чтобы обеспечить возмещение нанесенного государству ущерба, на имущество уже наложили арест.
Суд признал организатора виновным по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде штрафа с лишением права заниматься организацией азартных игр сроком на 3 года.
Як уже повідомляв OBOZ.UA, в Україні планують обмежити доступ військових до азартних ігор через державні реєстри та автоматичну систему перевірки. Якщо система визначить, що людина підпадає під обмеження, їй просто заблокують участь у грі без додаткових дій з її боку.
