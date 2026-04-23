В Одессе вынесли приговор организатору сети игорных заведений: что решил суд

Станислав Кожемякин
В Украине приговорили организатора сети подпольных игорных заведений к штрафу в 714 тыс. грн с запретом заниматься игорным бизнесом. Его признали виновным в незаконной организации азартных игр.

Соответствующий приговор вынес суд Одессы, сообщили в Бюро экономической безопасности. К противоправной деятельности фигурант привлек еще двух человек, которые помогали организовывать и контролировать работу игровых залов.

Как действовала схема

  • 50-летний фигурант наладил работу подпольных заведений без необходимых разрешений.
  • Он привлек к "работе" женщину, которая подбирала персонал, и другого участника, который выполнял функции менеджера.
  • Участники схемы распределили роли, арендовали помещения и обустроили компьютерные залы с доступом к онлайн-казино.
  • Кроме того, они организовали систему платежей, установили средства связи и видеонаблюдения для координации работы и маскировки деятельности.
  • Заведения работали без лицензии и без уплаты налогов, а доступ предоставлялся только проверенным клиентам по предварительному звонку.
  • Администраторы принимали ставки, предоставляли доступ к играм, помогали пользователям и вели учет посетителей.
Изъята техника стоимостью около 2 млн грн

Во время обысков правоохранители изъяли почти 30 тыс. долларов США, мобильные телефоны, черновую документацию, ювелирные изделия и компьютерную технику общей стоимостью более 2,2 млн грн. Чтобы обеспечить возмещение нанесенного государству ущерба, на имущество уже наложили арест.

Суд признал организатора виновным по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде штрафа с лишением права заниматься организацией азартных игр сроком на 3 года.

