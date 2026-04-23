В Одессе вынесли приговор организатору сети игорных заведений: что решил суд

В Украине приговорили организатора сети подпольных игорных заведений к штрафу в 714 тыс. грн с запретом заниматься игорным бизнесом. Его признали виновным в незаконной организации азартных игр.

Соответствующий приговор вынес суд Одессы, сообщили в Бюро экономической безопасности. К противоправной деятельности фигурант привлек еще двух человек, которые помогали организовывать и контролировать работу игровых залов.

Как действовала схема

50-летний фигурант наладил работу подпольных заведений без необходимых разрешений .

. Он привлек к "работе" женщину, которая подбирала персонал, и другого участника, который выполнял функции менеджера.

Участники схемы распределили роли, арендовали помещения и обустроили компьютерные залы с доступом к онлайн-казино.

с доступом к онлайн-казино. Кроме того, они организовали систему платежей , установили средства связи и видеонаблюдения для координации работы и маскировки деятельности.

Заведения работали без лицензии и без уплаты налогов , а доступ предоставлялся только проверенным клиентам по предварительному звонку.

Администраторы принимали ставки, предоставляли доступ к играм, помогали пользователям и вели учет посетителей.

Во время обысков правоохранители изъяли почти 30 тыс. долларов США, мобильные телефоны, черновую документацию, ювелирные изделия и компьютерную технику общей стоимостью более 2,2 млн грн. Чтобы обеспечить возмещение нанесенного государству ущерба, на имущество уже наложили арест.

Суд признал организатора виновным по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде штрафа с лишением права заниматься организацией азартных игр сроком на 3 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют ограничить доступ военных к азартным играм через государственные реестры и автоматическую систему проверки. Если система определит, что человек подпадает под ограничения, ему просто заблокируют участие в игре без дополнительных действий с его стороны.

