Военным в Украине меняют правила азартных игр: как будут работать новые ограничения

В Украине планируют ограничить доступ военных к азартным играм через государственные реестры и автоматическую систему проверки. Если система определит, что человек подпадает под ограничения, ему просто заблокируют участие в игре без дополнительных действий с его стороны.

Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева в комментарии 24Каналу. По ее словам, речь идет не об ограничении прав, а о работе с группой повышенного риска.

Военнослужащие находятся в постоянном состоянии стресса, физической и психологической нагрузки, что повышает уязвимость к зависимостям, в частности игровой. Она отметила, что выделение этой группы носит превентивный характер.

"Военнослужащие длительное время находятся в состоянии стресса и повышенной психологической нагрузки – это повышает уязвимость к зависимостям. Поэтому такой подход является обоснованным с точки зрения государственной политики", – подчеркнула Деникеева.

В то же время в государстве признают, что системных исследований по уровню игровой зависимости среди военных пока нет, и это затрудняет точную оценку масштаба проблемы. Механизм ограничений планируют интегрировать в уже существующую цифровую систему контроля игорного рынка.

Сегодня все лицензированные операторы обязаны идентифицировать игроков и проверять их в государственном реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. После запуска нового порядка система также будет автоматически сверять данные с реестром военнослужащих, который готовит Министерство обороны.

Обмен информацией будет происходить через государственную систему электронного взаимодействия "Трембита". Если лицо подпадает под ограничения, система просто блокирует доступ к игре без объяснения причин оператору – только техническое подтверждение запрета. Фактически процесс должен происходить за несколько секунд и не требовать дополнительных действий ни от игрока, ни от казино.

Один из ключевых вопросов реформы – возможный рост нелегального рынка азартных игр. В государстве признают, что такой риск существует, именно поэтому параллельно с ограничениями усиливается борьба с "черными" операторами. "ПлейСити" уже работает над:

блокировкой нелегальных сайтов;

остановкой незаконной рекламы азартных игр;

наложением штрафов;

передачей материалов в правоохранительные органы.

Правоохранители, в свою очередь, занимаются установлением организаторов нелегального гемблинга, следственными действиями и формированием дел для суда. По словам специалиста, эффективность реформы зависит не только от запретов, но и от способности контролировать теневой сегмент рынка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!