В онлайн-казино создали игру с хитами Уитни Хьюстон

Известный провайдер игр для онлайн-казино International Game Technology (IGT) запускает игровой автомат Whitney Houston на восьми европейских iGaming-рынках. В игре будут представлены снимки и видеоролики с легендарной певицей, которая скончалась в 2012 году.

Как сообщает Gambling Insider, игру первоначально представили в наземных казино в июне 2024 года. Теперь она будет доступна в режиме онлайн в портфелях операторов казино восьми европейских стран, а именно в таких:

Италия;

Нидерланды;

Испания;

Великобритания;

Дания;

Греция;

Швеция;

Румыния.

В дальнейшем игру планируют представить на iGaming-рынке Северной Америки. В США и Канаде она может появиться позже в этом году.

Игра наполнена культовыми кадрами концертов Уитни Хьюстон и знаменитыми фотографиями. Одна из функций в игре – сбор "платиновых пластинок", которые попадают на барабаны, и позволяют активировать бонус Respin

В слоте будет четыре уровня джекпота, видеозаписи и изображения Уитни Хьюстон и несколько самых известных песен покойной звездной певицы, в частности I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Greatest Love of All и How Will I Know.

"Слоты Whitney Houston от Гил Ротем – это динамичная игра, которая доказала, что увлекает как игроков в слоты, так и поклонников музыки во многих казино. Запуск игры Whitney Houston Slots в онлайн-формате расширяет охват этой феноменальной темы и поддерживает стремление IGT PlayDigital предоставлять нашим клиентам высококачественный многоканальный контент, пользующийся спросом", – сказал президент IGT PlayDigital Гил Ротем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США выиграли крупнейший джекпот в истории iGaming-индустрии страны. Куш в 9,28 миллиона долларов достался игроку онлайн-казино DraftKings из штата Мичиган – деньги он выиграл в игровом автомате Irish Pot Luck со ставки в 20 центов. Таким образом, его выигрыш окупился в 46,4 млн раз.

