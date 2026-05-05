В Полтаве вынесли приговор военному за обман азартных игроков: что решил суд

Год испытательного срока получил полтавчанин Артем Б. – один из участников масштабной схемы обмана игроков в азартные игры через P2P-переводы. Его обвиняли в незаконной организации азартных игр и отмывании средств.

Об этом известно из приговора Подольского райсуда. Сейчас подсудимый проходит военную службу и благодаря заключенному соглашению о признании виновности получил условный срок вместо заключения. Артем Б. является третьим жителем Полтавы, которого осудили по этому делу.

Как работала схема

По данным следствия, преступная группировка создала сеть офисов в Полтаве, Киеве, Харькове и Одессе. Оттуда координировали работу более десятка сайтов для азартных игр и ставок. Эти платформы маскировались под легальные, однако работали без соответствующих разрешений.

Игроки пополняли счета через P2P-переводы , считая, что деньги поступают на счет онлайн-сервиса.

На самом деле средства переводились на карты третьих лиц – так называемых "дропов", что позволяло организаторам скрывать реальных получателей и затрудняло возврат денег.

Также пользователи часто сталкивались с искусственными блокировками аккаунтов и "техническими проблемами" при попытках вывести средства.

Всего с октября 2023-го по ноябрь 2024 года на счета участников схемы поступило почти 83,3 млн грн. Более 35,7 млн грн из этой суммы было легализовано через счета "дропов". В Едином госреестре судебных решений отсутствует информация о возврате этих средств в государственный бюджет или потерпевшим.

Что известно о других фигурантах

Александр Шабельников – один из организаторов; в начале 2024 года возглавил офис нелегального онлайн-казино "Торонто" в Полтаве.

Владислав Лоза – руководил офисом "Моно" в областном центре, подбирал персонал, отчитывался об объемах операций по картам и обеспечивал техническое обслуживание P2P-транзакций.

Александр Павленко – отвечал за бесперебойную работу одного из офисов, контролировал работников и обслуживание средств на картах.

Всем троим – Шабельникову, Лозе и Павленко – объявили обвинение по ч. 2 ст. 203-2(незаконная игорная деятельность) и ч. 3 ст. 209 УК Украины(легализация имущества, полученного преступным путем). Они заключили соглашения о признании виновности с прокурором. Суд назначил им:

5 лет лишения свободы (без конфискации имущества);

освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

В течение этого времени осужденные обязаны регулярно появляться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

