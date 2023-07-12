В России сотрудникам Минпромторга запретили пользоваться iPhone: озвучена причина

В Министерстве промышленности и торговли России сотрудникам запретили пользоваться смартфонами iPhone. На территории страны-террористки эти гаджеты признаны шпионскими устройствами.

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Об этом сообщают российские СМИ. Чиновникам Минпромторга и подведомственным министерствам организациям с 17 июля будет запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях.

Соответствующее распоряжение уже разослано сотрудникам ведомства 4 июля за подписью первого замминистра промышленности и торговли страны-агрессорки РФ Василия Осьмакова. О внутреннем запрете Минпромторга РФ знает и сотрудник одной из компаний-разработчиков IT-решений.

При этом аналогичные запреты в ближайшее время будут вводиться и в других крупных ведомствах. А может быть, даже в регионах страны-агрессорки.

Вместо iPhone сотрудникам Минпромторга рекомендуют использовать российские смартфоны, а также кнопочные телефоны.

iPhone – ряд смартфонов, разработанный американской компанией Apple, выпущен в 2007 году. iPhone функционирует как камерофон, портативный медиаплеер, интернет-клиент (с электронной почтой, веб-браузером и Wi-Fi), включая возможности передачи SMS и визуальной голосовой почты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России через несколько месяцев после отчетов о падении добычи нефти проявились первые признаки сокращения объемов транспортировки черного золота. Это ставит под угрозу доходы Кремля от экспортных налогов. Так, средние отгрузки нефти из портов РФ за четыре недели июня-июля оказались значительно ниже среднего февральского уровня.

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