В ряде областей Украины обесточены десятки населенных пунктов: где выключают свет

В Донецкой области по состоянию на 24 мая из-за обстрела страной-террористкой Россией обесточены 14 населенных пунктов, в Сумской области из-за вражеской атаки остаются без света 2,4 тысячи потребителей. Также в результате обстрелов в Запорожской области обесточены 4 населенных пункта.

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Так, из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины сегодня, 24 мая.

"Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. За сутки удалось вернуть свет для почти 22 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Запорожской областях", – говорится в сообщении.

Как отмечается, несмотря на сверхсложную ситуацию после обстрелов, энергетическая система Украины работает стабильно. Продолжается ремонтная кампания на объектах генерации и сетях. Экспорт и импорт электроэнергии на текущие сутки не планируется.

"О ситуации в газовой отрасли. За сутки объем газа в украинских хранилищах вырос на 32,5 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива составляют более 9,3 миллиарда метров кубических", – подытожили в министерстве.

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