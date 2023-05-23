Озвучены топ-4 "пожирателя" электроэнергии: какие приборы и когда именно не следует использовать

Среди самых мощных приборов, которые тратят больше электроэнергии, – стиральные машины, бойлеры, кондиционеры и утюги. Использование этих приборов желательно уменьшить в пиковые часы энергопотребления.

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Речь идет о периоде между 19:00 и 22:00. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".

"Этим вы облегчите энергосистеме возможность восстановиться после 6 месяцев массированных атак на энергообъекты. Ведь сейчас энергосистема в активной фазе лечения, чтобы к следующей зиме стать здоровее. Помочь в лечении может каждый: только правильно распределить работу домашних электропомощников, уменьшив их использование в вечерние часы", – отметили в компании.

Более того, эта привычка позволит сэкономить на оплате за электроэнергию. Так, при наличии двухзонного счетчика, стоимость "тока" в ночной зоне вдвое дешевле, чем в дневной.

Будут ли в Украине выключать свет?

Как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в Украине дефицит в энергетической системе наблюдается уже сейчас, но только вечером. Однако отключение света гражданам – последняя мера, которую могут применить.

"Дефицит, который может быть в течение лета, не означает отключений потребителей. Его можно урегулировать несколькими способами, и отключение потребителей – последний в перечне по приоритетности. Наиболее очевидным способом сбалансирования украинской энергосистемы является импорт электроэнергии из стран Евросоюза", – сказал глава правления компании.

OBOZREVATEL сообщал: энергетическая инфраструктура Украины получила повреждения во время ночной российской атаки 22 мая. В результате временно отключалось питание Запорожской АЭС, а без света остались жители Запорожья и Днепропетровской области.

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