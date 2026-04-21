В сети завирусились видео с дилерами казино, которые унижают игроков: что происходит
В соцсети X набирают популярность видео с лайв-игр криптоказино, где дилеры во время трансляций позволяют себе оскорбительное поведение в отношении игроков. На записях видно, как ведущие читают сообщения из чата и отвечают в грубой форме – высмеивают проигрыши, комментируют решения пользователей и используют нецензурную лексику.
Видео уже стали трендом, который получил собственную страницу на платформе. На первом видео, ставшем вирусным, дилер, например, спрашивает у игрока, тупой ли он:
Что происходит на трансляциях
Речь идет о формате live-казино, где игроки взаимодействуют с дилером в режиме реального времени. В отличие от классических платформ, в этом случае коммуникация не модерируется в привычном понимании. На распространенных в сети фрагментах:
- дилеры открыто реагируют на игроков из чата;
- высмеивают неудачные ставки и решения;
- отвечают на оскорбления еще более жесткими репликами;
- в части случаев, по утверждениям пользователей, звучат расистские или сексистские шутки.
Записи с трансляций быстро разошлись в соцсетях и собрали значительные просмотры. Реакция аудитории разделилась:
- часть воспринимает это как развлекательный контент и "шоу";
- другие называют такое поведение недопустимым и унижающим игроков.
Пользователи также обращают внимание, что агрессивная манера общения может быть частью маркетинговой стратегии — способ выделиться на фоне конкурентов в перенасыщенном рынке онлайн-казино.
Такой стиль резко отличается от стандартов лицензированных онлайн-казино. Там дилеры обязаны при держиваться нейтрального тона и не вступать в конфликт с клиентами.
Скандальный проект связывают с финским покеристом Осси Кетола. Ранее платформу также продвигал инфлюенсер Эндрю Тейт, что уже вызвало критику в индустрии. Сам сервис позиционирует себя как "казино без цензуры".
Публичной позиции от самого казино нет. В то же время в сети уже появились призывы ограничить распространение таких видео и обращение к Илон Маск по блокированию аккаунтов, которые продвигают платформу.
