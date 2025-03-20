В системе ставок на спорт произошел глобальный сбой: букмекеры считают миллионные убытки

В немецкой системе приема ставок на спорт LUGAS произошел почти 10-часовой сбой, в течение которого они не принимались. Местные регуляторы обеспокоены последствиями такого сбоя.

Видео дня

Как сообщает iGaming Express, что в результате инцидента, произошедшего в минувшую субботу, клиенты по всей Германии не могли вносить депозиты у поставщиков ставок. Лицензированные компании компании утверждают, что это могло заставить некоторых клиентов перейти на черный рынок.

Президент одной из крупнейших организаций в сфере азартных игр в стране Немецкой ассоциации спортивных ставок (DSWV) Матиас Дамс, говоря об этой проблеме, сказал, что речь идет не только о значительном экономическом ущербе.

"Если легальные предложения ставок на спорт не смогут быть использованы клиентами из Германии в субботу во время матчей Бундеслиги, то в первую очередь выиграют нелегальные поставщики ставок, которые с радостью принимают новых клиентов и депозиты. На черном рынке нет защиты игроков. Немецкие налоговые органы также остаются с пустыми руками", – заявил Дамс.

Поставщики услуг онлайн-гемблинга в Германии, имеющие лицензию национального регулятора GGL, должны быть подключены к сети LUGAS — Германской межгосударственной системе оценки азартных игр. Система используется для сбора данных, предоставляемых операторами, для обеспечения соблюдения обязательных лимитов депозитов и требований соответствия.

В DSWV считают именно LUGAS причиной сбоя. Система неожиданно отключилась в субботу, из-за чего легальные операторы не смогли принимать депозиты и регистрировать новых клиентов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 2026 года Хорватия усиливает регулирование онлайн-гемблинга: лицензионное собрание для операторов возрастет до 398,1 тыс. евро, а выигрыши игроков будут облагаться налогом по ставке до 30%. Согласно данным Министерства финансов Хорватии, ожидается дополнительное поступление в бюджет в размере 50-70 млн евро.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber . Чи не ведіться на фейки!