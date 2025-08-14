Заработала почти 21 миллион: женщина выиграла джекпот благодаря "семейной" комбинации чисел

Жительница Южной Каролины (США) выиграла $507 000 в лотерею Palmetto Cash 5, много лет играя с одной и той же комбинацией чисел. Джекпот накапливался 23 розыгрыша подряд и стал для женщины самым большим выигрышем в жизни.

Об этом пишет UPI. Выиграть в лотерею – мечта миллионов людей в мире. Для жительницы Южной Каролины эта мечта стала реальностью благодаря простой, но последовательной стратегии.

Она много лет подряд покупала билеты с одним и тем же набором чисел, это упрямство принесло ей $507 000 (примерно 20,6 млн грн) в игре Palmetto Cash 5. По информации South Carolina Education Lottery, победительница – женщина из города Мидлендс приобрела счастливый билет в магазине Cuz's Corner на South Congress Street в Виннсборо.

Она призналась, что годами использовала один и тот же набор номеров, веря, что когда-то он обязательно сработает. "Это было невероятно. И я подумала: "Наконец-то!" – поделилась она своими эмоциями.

Ее выигрышная комбинация принесла джекпот, который до этого накапливался 23 розыгрыша подряд. В игре Palmetto Cash 5 начальный размер джекпота составляет $100 000, а далее он увеличивается после каждого розыгрыша без победителя.

Американка сообщила, что не планирует публично раскрывать свое имя из соображений безопасности и конфиденциальности. Выигранные средства она намерена инвестировать. Представители лотереи поздравили победительницу и напомнили, что ее пример – еще одно подтверждение, что в лотерее важны не только случайность и удача, но и постоянство в игре.

