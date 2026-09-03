В США признали Polymarket и его "клоны" азартными играми: какое решение принял суд

Федеральный апелляционный суд США девятого округа признал спортивные контракты криптоплатформы прогнозов Kalshi обычными ставками на спорт. Это позволило штатам регулировать ее и другие подобные сервисы (в том числе и крупнейшего игрока на рынке – Polymarket) как азартные игры.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что решение суда даёт штатам право применять к платформам прогнозов местное законодательство об азартных играх и налоги.

Что решил суд

Дело началось с иска регуляторов штата Невада, которые пытались остановить деятельность Kalshi, Crypto.com и Robinhood. Представители платформ утверждали, что функционируют как регулируемые на федеральном уровне финансовые биржи под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Однако судьи отклонили эти аргументы, отметив, что по сути спортивные контракты являются спортивными ставками, независимо от того, как их называет платформа. Судьи назвали некорректными попытки Kalshi отрицать связь со спортивными ставками, поскольку сама компания ранее использовала такие формулировки в своей рекламе.

Губернатор Невады Джо Ломбардо и председатель Совета по контролю за азартными играми штата Майк Дрейтцер приветствовали решение, заявив, что оно подтверждает правоту штата и защищает честность игорной индустрии. В то же время в Kalshi с решением не согласились и заявили о намерении обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

"Несмотря на мнение Девятого округа, мы по-прежнему считаем, что правила CFTC в нынешней редакции не запрещают спортивные контракты. Мы будем добиваться дальнейшего пересмотра дела", – заявила пресс-секретарь Kalshi Дани Левер.

Последствия для рынка

Решение суда создает обязательный прецедент для федеральных судей в Калифорнии, Аризоне и еще шести штатах, что открывает путь к массовому закрытию или ограничению работы таких сервисов. В целом уже 44 штата настаивают на подчинении таких платформ местным законам об азартных играх.

Это решение также привело к расколу между апелляционными судами разных округов. Ранее Третий апелляционный суд вынес решение в пользу рынков прогнозов, остановив попытку штата Нью-Джерси применить к ним законодательство об азартных играх.

Юристы отмечают, что наличие противоположных решений в разных округах практически гарантирует, что окончательную точку в вопросе легальности спортивных контрактов придется ставить Верховному суду США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Конгрессе США инициировали проверку крупнейших платформ ставок Polymarket и Kalshi, где пользователи могли использовать непубличную секретную информацию для обогащения. Поводом для расследования стала серия подозрительно удачных и прибыльных сделок, которые критики считают слишком точными, чтобы быть обычной удачей.

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