В США разыскивают победителя в лотерею: $344 млн никто не забирает уже две недели

В США уже две недели разыскивают везунчика, выигравшего в лотерею Mega Millions джекпот в размере 344 млн долларов. Розыгрыш, который может сделать неизвестного мультимиллионером, прошел 25 марта.

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Как сообщает USA Today, об игроке известно лишь то, что он приобрел свой билет в магазине города Кортленд, штат Иллинойс. Все шесть указанных им цифр совпали с выпавшими в конце прошлого месяца. Но из-за различных отчислений всю сумму выигрыша он все равно не получит, поскольку должен заплатить:

4,95% – налог штата Иллинойс на все лотерейные выигрыши;

– налог штата Иллинойс на все лотерейные выигрыши; 24% – федеральный налог на все выигрыши свыше 5000 долларов.

По правилам лотерейных розыгрышей Mega Millions в штате Иллинойс у владельца выигрышного билета есть год, чтобы получить свой приз. Если найдется счастливчик, перед ним встанет вопрос: получить весь выигрыш сразу или пойти по пути аннуитета.

В первом случае ему выплатят одновременно 159,1 млн долларов. Но во втором он получит всю сумму, но равными ежемесячными выплатами в течение 30 лет. Впрочем, чтобы получить единовременную выплату, он должен заявить о своих правах в течение 60 дней после розыгрыша, то есть до 24 мая. В противном случае у него будет возможность только оформить аннуитет.

Этот выигрыш стал первым после того, как 5 апреля организаторы Mega Millions переписали правила розыгрышей. В частности, они во второй раз в истории повысили стоимость участия в лотерее.2 до 5 долларов за билет. Кроме того, заметно выросли шансы на выигрыш - с 1:302,6 млн. до 1:290,5 млн. долларов.

Это уже второй джекпот, выигранный участниками Mega Millions с начала года. 17 января игрок из штата Аризона выиграл джекпот в 113 млн долларов.

По правилам лотереи победитель должен угадать 5 из 70 "белых" номеров, а также 1 из 24 "золотых" номеров. Цифры можно указывать как самостоятельно, так и использовать автоматический генератор цифр на компьютере. За отдельную плату можно купить возможность умножить выигрыш в 2-5 раз – множитель определяется случайным образом непосредственно перед розыгрышем.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, победитель лотереи в Техасе (США), выигравший 7,5 млн долларов, через суд требует от организаторов выплатить ему 100 млн долларов. Мужчина утверждает, что именно таким должен быть его выигрыш на самом деле.

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