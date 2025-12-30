В США выиграли в лотерею $1,8 млрд: что известно об историческом джекпоте

Организаторы лотереи Powerball разыскивают счастливчика, которому достался второй крупнейший в истории США лотерейный джекпот — 1,817 млрд долларов. Розыгрыш состоялся в канун Рождества, 24 декабря, однако победитель пока не заявил о своих правах на колоссальный выигрыш.

Как сообщает Fox Business, этот выигрыш уступает лишь абсолютному рекорду 2022 года, когда сумма джекпота достигла $2,04 млрд. Чтобы получить нынешний приз, необходимо было угадать пять выигрышных чисел(4, 25, 31, 52, 59) и красный "супермяч" (Powerball) — 19.

Выигрышный билет был приобретен в штате Арканзас, для которого это стало выдающимся событием, ведь в этом штате джекпот Powerball выиграли только второй раз в истории (впервые это произошло в 2010 году). Шанс на такую удачу составлял 1 к 292,2 миллиона.

Победитель имеет два основных варианта для получения своего джекпота. Согласно правилам лотереи, он может выбрать:

Одноразовый платеж. Получение наличной суммы в размере $834,9 миллиона (до уплаты налогов). Это значительно меньше заявленного джекпота, но она выплачивается сразу в полном объеме. Аннуитетные платежи. Получение полной суммы в размере $1,817 миллиарда (до уплаты налогов). Выплата разбивается на 30 частей: один немедленный платеж и 29 ежегодных траншей, которые увеличиваются на 5% каждый год. Но после уплаты всех налогов и государственных сборов эта сумма уменьшится до $1,074 млрд.

Чтобы официально заявить о своих правах на приз, у владельца выигрышного билета есть ограниченное время(обычно в штате Арканзас этот срок составляет 180 дней с даты розыгрыша). Для получения выигрыша необходимо лично явиться в штаб-квартиру лотереи. После этого начнется длительный процесс проверки, необходимый для надлежащей идентификации победителя и оформления всех финансовых документов.

Глава Powerball Product Group Мэтт Строун уже поздравил неизвестного победителя, назвав этот приз таким, что "действительно меняет жизнь". Следующий розыгрыш лотереи стартует с отметки в 20 миллионов долларов.

