В США взломали известную сеть казино: какой выкуп требуют хакеры

Известная своими казино сеть гостиничных комплексов Wynn Resorts в Лас-Вегасе могла пострадать от хакерской атаки, в результате которой была похищена конфиденциальная информация сотрудников. В кибератаке обвиняют группировку ShinyHunters.

Как сообщает The Register, киберпреступники заявили, что похитили более 800 тысяч записей с конфиденциальными данными сотрудников сети. Чтобы не выкладывать их, похитители требуют 22,34 биткоина (примерно 1,5 млн долларов) – это называют "стартовой ценой" для переговоров.

Wynn дали время, чтобы "выйти на связь" до 23 февраля. В случае отказа выполнить требования злоумышленники пригрозили обнародованием похищенных данных и несколькими другими "цифровыми неприятностями".

Образцы похищенной информации, которые увидели журналисты, содержат полные имена работников, электронные адреса, телефоны, должности, размер зарплаты, дату начала работы, даты рождения и другие личные данные.

Сеть Wynn Resorts состоит из пяти курортов, 81 ресторана и 200 элитных магазинов. Компания пока не ответила на запрос журналистов. Хакеры утверждают, что получили доступ к системам Wynn в сентябре 2025 года из-за уязвимости в системе Oracle PeopleSoft.

Отмечается, что для взлома были использованы учетные данные одного из сотрудников. Но в ShinyHunters не указали каким образом эти данные были получены – через методы социальной инженерии или доступ просто купили.

Ранее эта же кибергруппировка использовала Telegram для поиска инсайдеров. Один из них оказался сотрудник CrowdStrike, который якобы предоставил доступ к данным компании за 25 тысяч долларов – в ней самой взлом отрицают.

Ранее OBOZ.UA сообщал о жителе Нью-Йорка, который обокрал пользователей криптобиржи Coinbase примерно на $16 млн и проиграл около $6 млн в азартные игры. Он использовал мошеннические схемы, выдавая себя за представителя платформы и заставляя клиентов платформы переводить активы на его кошельки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!