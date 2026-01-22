В США запретили спортивные прогнозы без лицензии: суд ударил по платформе Kalshі

Суд Массачусетса запретил платформе Kalshi предлагать жителям штата контракты на спортивные события без лицензии на азартные игры. Решение принято по требованию генпрокурора и предусматривает предварительный судебный запрет с возможностью апелляции.

Об этом пишет Reuters. Суд постановил, что предложение финансовых контрактов на результаты спортивных событий фактически является ставками на спорт, а следовательно подпадает под действие законов штата об азартных играх.

В решении судья отметил, что лицензирование и постоянный надзор за операторами спортивных ставок необходимы для защиты общественного здоровья, безопасности и финансовых интересов штата. По его словам, отсутствие контроля создает риски распространения зависимости от азартных игр и нарушения возрастных ограничений.

Офис генпрокурора утверждает, что Kalshi фактически маскировала ставки на спорт под "контракты на события", не обращаясь за лицензией в Комиссию по азартным играм Массачусетса. При этом платформа, по данным следствия, позволяла пользоваться продуктом лицам от 18 лет, тогда как лицензированные операторы спортивных ставок в штате обязаны обслуживать только клиентов в возрасте от 21 года.

По мнению властей, такая практика создавала дополнительные социальные риски, в том числе для молодежи, и подрывала действующую систему регулирования гемблинга. Kalshi настаивала, что ее деятельность не подпадает под юрисдикцию законов штатов об азартных играх. Компания указывала на свой статус зарегистрированного контрактного рынка в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и утверждала, что именно этот федеральный орган имеет исключительное право регулировать такие финансовые инструменты.

Однако судья отверг эти аргументы, отметив, что Конгресс никогда не намеревался лишать штаты их традиционных полномочий в сфере регулирования азартных игр. По его словам, федеральное и штатное регулирование могут сосуществовать "в гармонии", а позиция Kalshi является слишком широкой трактовкой федерального законодательства.

Судья заявил, что окончательная формулировка судебного запрета будет подготовлена после дополнительного слушания. На нем также рассмотрят вопрос, стоит ли временно приостановить действие решения, чтобы дать Kalshi возможность подать апелляцию.

В самой компании от комментариев пока отказались, но ранее заявляли о намерении оспаривать любой судебный запрет. В то же время Kalshi уже находится в конфликтах с регуляторами и других штатов, которые также считают ее спортивные контракты нарушением местных законов об азартных играх.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Португалия официально запретила деятельность криптоплатформы Polymarket из-за ставок на президентские выборы, общая сумма которых превысила 103 миллиона евро. Polymarket работала в стране без лицензии на азартные игры, что сделало ее деятельность незаконной, а интернет-провайдеры получили указание заблокировать доступ к сайту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!