Заблокировали из-за ставок на президентские выборы: еще одна страна внесла Polymarket в черный список

Португалия официально запретила деятельность криптоплатформы Polymarket из-за ставок на президентские выборы, общая сумма которых превысила 103 миллиона евро. Polymarket работала в стране без лицензии на азартные игры, что сделало ее деятельность незаконной, а интернет-провайдеры получили указание заблокировать доступ к сайту.

Об этом сообщает CoinDesk Служба регулирования и инспекции азартных игр Португалии (Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, SRIJ) официально постановила, что Polymarket работает в стране без необходимой лицензии .

Кроме того, сам формат ставок на политические события противоречит национальному законодательству. Согласно закону об онлайн-азартных играх, принятому в 2015 году, в Португалии разрешены только отдельные виды деятельности – спортивные ставки, онлайн-казино и ставки на скачки. Любые пари на политические события, выборы или другие реальные общественно-политические результаты являются незаконными, независимо от того, идет ли речь о внутренних или международных событиях.

В SRIJ отметили, что Polymarket не имеет права предлагать свои услуги португальским пользователям, поскольку нарушает сразу две ключевые нормы, отсутствие лицензии и запрет на политические ставки.

Регулятор предоставил Polymarket 48 часов для прекращения деятельности на территории Португалии. Сейчас платформа формально остается доступной, однако в ближайшее время интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к сайту в соответствии с решением регулятора.

В то же время другие рынки прогнозов, такие как Kalshi, Myriad и Limitless, пока остаются доступными для португальских пользователей. Однако эксперты не исключают, что и они могут оказаться под пристальным вниманием регулятора, если предложат аналогичные политические рынки.

Ситуация в Португалии далеко не первый случай, когда Polymarket сталкивается с жесткими ограничениями. На сегодня платформа имеет проблемы с регуляторами уже более чем в 30 странах мира. Среди них – Сингапур, Бельгия, Италия, Франция и Украина.

В некоторых странах применяют жесткий сценарий – полное блокирование сайта и внесение его в черные списки, как это сделала Бельгия. Другие государства выбирают компромиссный подход, например, во Франции пользователи могут заходить на платформу только в режиме просмотра, без возможности делать ставки.

В Украине Polymarket также оказался под санкциями регуляторов. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), приняла решение ограничить доступ к 198 веб-сайтам, которые организовывали или предоставляли доступ к азартным играм без соответствующей лицензии. Среди них и Polymarket.

Основанием стало решение госагентства "ПлейСити" от 27 ноября, которое признало деятельность платформы нарушающей украинское законодательство. Как и в Португалии, ключевой проблемой стало отсутствие лицензии и специфика ставок на исходы реальных событий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине правительство утвердило постановление, которое обеспечивает запуск Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) для контроля легального рынка азартных игр. Система в режиме реального времени будет отслеживать финансовые операции операторов без сбора персональных данных игроков и должна стать основой прозрачного регулирования индустрии.

