В стране ЕС хотят запретить тратить социальные выплаты на азартные игры: что предлагают

Парламентский комитет по контролю Кипра ищет эффективные механизмы, которые бы исключили возможность использования средств гарантированного минимального дохода (ГМД) в казино, игорных заведениях и на букмекерских платформах. Основная проблема заключается в идентификации бенефициаров без создания лишних рисков для конфиденциальности.

Как сообщает Kathimerini, в ходе заседания комитета правительственные чиновники, депутаты и регуляторы рынка азартных игр предложили несколько вариантов решения проблемы. В частности, рассматриваются варианты с введением специальных платежных карт и единого реестра ограничений.

Гарантированный минимальный доход на Кипре – это социальная программа, обеспечивающая минимальный уровень жизни для резидентов страны, чьи собственные доходы или активы ниже установленного законом порога. Сумма выплаты зависит от ряда факторов, но не может быть меньше 480 евро в месяц на человека.

Специальная карта без возможности снятия наличных

Уполномоченная по защите персональных данных Мария Христофиду предложила ввести для получателей социальной помощи специальную карту соцвыплат. В настоящее время эта инициатива ожидает одобрения Кабинетом министров.

Основные характеристики карты:

целевое использование: средства можно будет тратить исключительно на базовые нужды;

средства можно будет тратить исключительно на базовые нужды; запрет на наличные: снять наличные средства через банкомат будет невозможно, что помешает расплачиваться ими в игорных заведениях;

снять наличные средства через банкомат будет невозможно, что помешает расплачиваться ими в игорных заведениях; отсутствие маркировки: карточка внешне не будет отличаться от обычной банковской, чтобы избежать стигматизации её владельцев.

В то же время депутат от партии DISY Йоргос Памборидис выразил сомнение в стопроцентной эффективности этой меры, отметив, что люди всегда могут найти способы обойти подобные ограничения, связанные с картами.

Блокировка доступа к казино и онлайн-ставкам

Национальные регуляторы предлагают технические решения, которые позволят ограничивать доступ получателей помощи непосредственно в игорных заведениях и в интернете.

Проверка при входе в казино

Исполнительный директор Национального управления по надзору за казино Харис Цангаридис сообщил о разработке процедуры, согласно которой для получения карты клиента казино игрок должен пройти проверку. С согласия лица система будет сверять его ID-номер с базой получателей социальной помощи ГМД

Платформа самоограничения для онлайн-игр

Глава Национального управления по ставкам Панагиотис Трискоккас предложил расширить работу уже действующей платформы самоограничения, добавив в неё реестр получателей помощи. Технически система полностью готова, однако необходимы законодательные изменения.

Риск теневого рынка

Трискоккас подчеркнул, что любые ограничения должны быть взвешенными, чтобы не вытолкнуть граждан в сектор нелегальных азартных игр.

Законодательные препятствия

Главным препятствием для быстрого запуска проверок игроков остается законодательство о защите персональных данных (GDPR). Офис уполномоченного по защите данных изначально дал отрицательное заключение относительно обмена информацией между Службой управления соцвыплатами и регуляторами азартных игр, поскольку получатели ГМД юридически не были прописаны в законе как "уязвимые слои населения".

Генеральный директор Министерства социальной защиты Яннис Николаидис отметил, что получатели помощи являются "классическим примером уязвимости", и ведомство готово внести изменения в закон, чтобы сделать обмен данными по ID-номерам легальным. Регулятор по защите данных также согласился пересмотреть своё решение после соответствующего обновления законодательства.

Как уже сообщал OBOZ.UA, популярная польская платежная система BLIK прекратит осуществлять транзакции для игорных операторов, не имеющих лицензии в Чехии или Польше. Ограничения коснутся более 21,6 млн активных пользователей, в том числе и украинцев.

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