В Украине активно борются с лудоманией: что планирует изменить новый игорный регулятор

Легализация азартных игр в Украине помогает уменьшить риски развития лудомании благодаря действенному механизму самоограничения и государственному контролю. Новое агентство "ПлейСити" активно обновляет систему, которая не допускает зависимых лиц к игре и поддерживает безопасную игровую среду.

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Об этом рассказал глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. 2025 год ознаменовался важной реформой в сфере регулирования азартных игр в Украине.

Правительство приняло решение о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), создав вместо нее новое государственное учреждение - агентство "ПлейСити". Этот шаг имеет целью не только усиление контроля за деятельностью игорного рынка, но и активную борьбу с лудоманией – игровой зависимостью, которая является социальной проблемой во многих странах, включая Украину.

По словам эксперта, одним из ключевых инструментов агентства стал Реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. Как отмечают в "ПлейСити", именно легальный сектор способствует эффективному функционированию этого механизма: за последний год в реестр ежемесячно добавлялось около 780 человек, а общее количество зарегистрированных - более 12 800, из которых 99% самостоятельно подали заявления на ограничение.

Рост числа таких заявлений свидетельствует о росте доверия игроков к государственным инициативам и понимании опасности лудомании. Этому способствуют как информационные кампании, так и ответственная позиция легальных операторов рынка, которые активно коммуницируют с клиентами и заботятся об их защите.

Однако эксперты признают: сегодняшний реестр – это лишь один из шагов. По словам главы агентства Геннадия Новикова, в будущем система должна быть усовершенствована, ведь необходима более функциональная база данных, которая будет отвечать всем требованиям по защите персональных данных и позволит гибко управлять рисками. Это позволит легальным игрокам рынка еще точнее и эффективнее фильтровать аудиторию и предотвращать участие в азартных играх лиц с зависимостью.

В то же время остается значительная угроза – нелегальные онлайн-казино. Эти сайты не проверяют ни личность, ни возраст, ни психоэмоциональное состояние игрока – их интересует только его платежеспособность. Именно в этом заключается наибольший риск, ведь у игроков, которые ищут пути бегства от реальности, нет никакой защиты, если они выбирают играть на теневом рынке.

Кучухидзе отмечает, что только развитие легального гемблинга позволит сформировать в Украине безопасную и контролируемую игровую среду. Эта среда должна быть не только экономически прибыльной, но и социально ответственной – такой, которая предотвращает развитие игровой зависимости, способствует своевременному самоограничению и создает условия для оказания профессиональной помощи тем, кто в ней нуждается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первом квартале 2025 года в индустрии беттинга зафиксировали 63 случая подозрительных ставок. Это на 11% больше по сравнению с пересмотренным показателем за первый квартал 2024 года (57 случаев).

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