В Украине будут судить организаторку нелегального казино: какой приговор грозит

Украинские правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности в сфере организации азартных игр в Киеве. Одной фигурантке объявили о подозрении, ей грозит до 680 тыс. грн штрафа.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что заведение действовало в центральной части столицы и предоставляло клиентам доступ к азартным играм, которые проводились через сеть Интернет.

"В ходе следственных действий установлена женщина, которая организовала функционирование игорного заведения без соответствующей лицензии ... При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (организация или проведение азартных игр без соответствующих лицензий)", – говорится в сообщении БЭБ.

Если женщину признают виновной, ей будет грозить штраф в размере 10-40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 17-680 тыс. грн.

В Украине по-новому ищут нелегальные онлайн-казино

В августе госрегулятор азартных игр и лотерей "ПлейСити" запустил Систему трекинга нелегальных казино. За две недели ее работы было обработано 236 заявлений, в результате чего 145 сайтов заблокировали, а 91 обращение отклонили из-за повторности, работы только через VPN или отсутствия признаков азартных игр.

"Нелегальные онлайн-казино – это и потери для бюджета, и риски для игроков, которые остаются без какой-либо защиты", – объяснили в "ПлейСити".

Процесс блокировки занимает до 9 дней. Сначала решение принимается, далее Нацкомиссия по регулированию электронных коммуникаций информирует провайдеров, и уже они обязаны закрыть доступ в течение 3-х дней. Если провайдер игнорирует, пользователь может подать жалобу на него прямо в системе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса, половина игорного рынка Украины работает в тени. При этом 90% нелегальных онлайн-казино, вероятно, имеют российское происхождение. Игроки обращаются к нелегалам из-за стремления не платить налоги, оставаться анонимными и не иметь дела с лимитами, но при этом финансируют агрессора и постоянно рискуют стать жертвами мошенников.

