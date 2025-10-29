В Украине готовят новые правила рекламы азартных игр: "ПлейСити" поделилось, чего ожидать

В Украине Министерство молодежи и спорта вместе с государственным регулятором азартных игр "ПлейСіті" разъяснили обновленные правила рекламы азартных игр для спортивных медиа и федераций. Отмечается, что это должно обеспечить безопасность болельщиков и сохранить честность и доверие в спорте.

Об этом пишет "ПлейСіті". Министерство вместе с регулятором провело рабочую встречу с руководителями спортивных медиа и представителяминациональных федераций .

Главной целью мероприятия стало обсуждение обновленных правил рекламы азартных игр и выработка четких алгоритмов их соблюдения в медийном пространстве и спортивной деятельности. Участники встречи подробно рассмотрели законодательные изменения и способы их практического применения, чтобы реклама азартных игр не создавала рисков для зрителей и болельщиков.

Министерство и "ПлейСіті" предоставили медиа и федерациям конкретные рекомендации по ответственному продвижению азартных игр, подчеркнув, что спорт должен оставаться пространством доверия, честной конкуренции и безопасности для всех участников. Ключевой задачей было определение баланса между законодательными требованиями и коммерческими интересами медиа и спортивных организаций.

По словам организаторов, эффективное урегулирование рекламы азартных игр поможет уменьшить потенциальные негативные последствия для аудитории, особенно молодежи, и повысит прозрачность сотрудничества между бизнесом, медиа и спортом. Участники отметили важность регулярных консультаций и совместной работы с государственными органами для мониторинга выполнения правил и своевременного реагирования на нарушения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине усилили меры борьбы с нелегальной рекламой казино в соцсетях. Теперь, кроме Instagram, блогеров будут блокировать за такие нарушения и в TikTok.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!