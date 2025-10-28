TikTok массово блокирует блогеров за рекламу азартных игр: сколько украинцев уже поплатились

В Украине усилили меры борьбы с нелегальной рекламой казино в соцсетях. Теперь, кроме Instagram, блогеров будут блокировать за такие нарушения и в TikTok.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Сейчас, благодаря сотрудничеству с TikTok, уже было заблокировано 33 аккаунта, которые нелегально продвигали азартные игры, – они суммарно охватывали более 365 тысяч подписчиков. Еще 20 страниц с аудиторией более 625 тысяч ждут проверки.

Как заявил глава государственного агентства по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити" Геннадий Новиков после подачи жалобы TikTok блокирует аккаунт нарушителя за несколько суток. "Мы уже наладили процесс и имеем действенный инструмент противодействия незаконной рекламе азартных игр и на этой платформе", – отметил чиновник.

Также продолжается активное сотрудничество с Meta. Благодаря этому взаимодействию уже было заблокировано 54 Instagram-страницы, которые незаконно рекламировали азартные игры.

"Наша цель – гарантировать безопасное цифровое пространство для украинцев. Совместно с PlayCity продолжаем мониторить социальные сети, стриминговые сервисы и видеоплатформы, и искать лиц, нарушающих законодательство, и в дальнейшем будем усиливать сотрудничество с глобальными цифровыми платформами, чтобы незаконная азартная реклама не появлялась в нашем онлайне", – отметили в Минцифре.

Результаты борьбы с нелегальными азартными играми в Украине

В III квартале 2025 года в Украине заблокировали 865 сайтов онлайн-казино, а также 113 752 уникальных доменов-зеркал, которые предоставляли доступ к этим платформам. Кроме того, контрольные органы прекратили деятельность 32 страниц с незаконной рекламой азартных игр.

Совокупно за нарушения законодательства, связанные с незаконной рекламой казино, были наложены штрафы на сумму 24 миллиона гривен. Отмечается, что эти меры свидетельствуют о решительном курсе государства на формирование эффективной и прозрачной политики в сфере азартных игр.

Благодаря легализации и контроля над сферой азартных игр, в III квартале 2025 года государственный бюджет получил 592,7 миллиона гривен от лицензионных платежей, что демонстрирует экономический эффект от упорядочения рынка. Цифровые инструменты и технологии также играют ключевую роль в борьбе с нелегальной деятельностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как работает система трекинга нелегальных сайтов азартных игр. Она автоматически находит и блокирует не только основные домены, но и их "зеркала".

