В Украине ликвидировали еще 10 подпольных казино: как работала игорная сеть вопреки закону

На Киевщине разоблачили сеть из 10 подпольных казино, которые работали в закрытом режиме даже во время комендантского часа. В заведениях изъяли более 170 единиц техники, черновую бухгалтерию и оборудование на более чем 2 миллиона гривен – продолжается расследование.

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Детективы разоблачили деятельность десяти подпольных игорных заведений, которые маскировались под закрытые клубы и работали даже во время комендантского часа.

Рейды провели в городах Васильков, Обухов, Вишневое и Белая Церковь, где игорный бизнес функционировал в полном расцвете, несмотря на запреты и очевидную незаконность. Заведения размещались в неприметных нежилых помещениях и были тщательно замаскированы. Допускали только "своих" - посещение происходило исключительно по предварительной договоренности с администраторами.

Двери открывали только проверенным клиентам, что создавало иллюзию безопасности для организаторов, однако не спасло от разоблачения. Интерьеры залов были оборудованы как полноценные игорные пространства: с компьютерной техникой, барными стульями, видеонаблюдением и даже элементами декора, как в настоящем казино. Во время масштабных обысков, проведенных детективами БЭБ, изъято:

более 170 единиц компьютерной техники;

видеокамеры и мобильные телефоны;

чековые аппараты;

черновые записи, которые могут содержать информацию об оборотах, клиентах и организаторах.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и материалов превышает 2 миллиона гривен. Эти доказательства будут использованы в ходе досудебного расследования, которое уже продолжается по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины - незаконная организация азартных игр.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к функционированию сети подпольных казино. Предположительно, речь идет об организованной структуре, которая имела четкую иерархию и разветвленную систему доступа. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская областная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Одессе разоблачили сеть (15 заведений) подпольных игорных залов, которые работали без лицензий в нескольких районах города, на первых этажах жилых домов. Заведения действовали круглосуточно без вывесок, допускали только проверенных клиентов и использовали видеонаблюдение для контроля.

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