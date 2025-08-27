В Украине наказали очередного блогера за рекламу казино: штраф превысил 5 млн грн

В Украине оштрафовали популярного Instagram-блогера @рараеІік на 4,8 миллиона гривен за системную рекламу онлайн-казино. Правоохранители отмечают, что проверки будут продолжаться, а правила одинаковы для всех участников рынка, независимо от их популярности.

Об этом сообщает государственное агентство "ПлейСити". Там сообщили об очередном случае незаконного продвижения онлайн-казино в социальных сетях.

На этот раз под санкции попал популярный Instagram-блогер с почти 300 тысячами подписчиков, который вел аккаунт под ником @рараеІіk. По данным агентства, блогер системно публиковал материалы, которые фактически рекламировали азартные игры. В его Stories появлялись активные ссылки на сайты онлайн-казино, а в сообщениях призывы к подписчикам попробовать свои силы в игре на деньги.

Подобный контент не только создавал риски для аудитории, но и нарушал украинское рекламное законодательство. "Команда нашла нелегальную рекламу казино еще у одного блогера. Речь идет о владельце аккаунта @рараеІіk, у которого почти 300 тысяч подписчиков. У себя на странице блогер системно рекламировал азартные игры, в Stories постил активные ссылки на онлайн-казино и поощрял свою аудиторию к участию в рискованных играх", – отметили в госагентстве.

По результатам проверки было принято решение о наложении штрафа в размере 600 минимальных заработных плат, что сейчас составляет 4,8 миллиона гривен. Это максимальная санкция, предусмотренная за подобные нарушения, и она призвана стать предупреждением для других популярных инфлюенсеров, которые могут соблазняться быстрым заработком на запрещенной рекламе.

Азартные игры – сфера, которая в Украине подлежит строгому регулированию. Любая реклама казино или букмекерских контор должна соответствовать четким требованиям, а ее продвижение среди несовершеннолетних или в открытых сетях без предупреждений запрещено.

В "ПлейСити" подчеркнули, что проверки продолжаются и в фокусе внимания все площадки с большой аудиторией. Агентство обещает реагировать на каждый случай нарушения, чтобы обеспечить прозрачные условия для легального рынка азартных игр.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "ПлейСити" до 30 сентября обязано запустить государственную систему онлайн-мониторинга игорного бизнеса. Она позволит отслеживать каждую ставку, все выплаты игрокам и тому подобное.

