В Украине начнут официально бороться с игровой зависимостью: что предусматривает новая Стратегия

Правительство приняло первую в истории Украины Стратегию борьбы с игровой зависимостью (лудоманией). Документ рассчитан до 2035 года и предусматривает объединение усилий около 40 государственных учреждений – от здравоохранения и образования до силовых ведомств.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 26 августа 2026 года № 855-р. Также был утвержден стартовый операционный план реализации инициативы в ближайшей перспективе – с 2027 по 2029 год.

Что предусматривает новая стратегия

Предыдущие реформы игорного бизнеса уже закрепили принципы ответственной игры, ограничения рекламы и механизмы самоограничения. Новый подход предлагает комплексное решение проблемы – от ранней профилактики до психологической поддержки.

Основные направления изменений

Просвещение и профилактика: проведение информационных кампаний и специальных уроков в школах о рисках азартных игр.

проведение информационных кампаний и специальных уроков в школах о рисках азартных игр. Раннее выявление: внедрение скринингов для оценки рисков развития зависимости.

внедрение скринингов для оценки рисков развития зависимости. Медицинская и социальная помощь: расширение доступа к лечению, психологической помощи и реабилитации.

расширение доступа к лечению, психологической помощи и реабилитации. Поддержка защитников: разработка отдельных программ для военнослужащих и ветеранов.

разработка отдельных программ для военнослужащих и ветеранов. Борьба с нелегальным рынком: системная блокировка нелегальных сайтов, запрет рекламы и противодействие преступности в этой сфере.

"Долгое время игровую зависимость воспринимали как личную проблему человека. Но её последствия гораздо шире – разрушенные семьи, финансовые трудности, потеря работы, проблемы с психическим здоровьем, а в условиях войны – ещё и риски для национальной безопасности. Именно поэтому государство впервые подходит к борьбе с лудоманией комплексно – не только через регулирование рынка, но и через профилактику, помощь людям и межведомственное взаимодействие", – сказала заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об увольнении Геннадия Новикова с должности главы государственного агентства "ПлейСити", которое регулирует сферу азартных игр и лотерей. Он покинул пост по собственному желанию после 16 месяцев работы – заявление об отставке Новиков подал в середине июля – на следующий день после отставки правительства Юлии Свириденко. Временным руководителем назначен Алексей Томашук.

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