Кабмин уволил главу "ПлейСити": кто займет место Геннадия Новикова

Кабинет министров освободил Геннадия Новикова от должности главы государственного агентства "ПлейСити", регулирующего сферу азартных игр и лотерей. Временным руководителем назначен Алексей Томашук.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №842 от 26 августа 2026 года. Увольнение подтвердил и сам чиновник.

"За это время удалось сделать главное: изменить сам принцип работы регулятора. От пассивного существования, ручного управления и коррупционных скандалов – к прозрачной эффективной работе, основанной на data-driven принципах. От деклараций и обещаний – к готовым цифровым продуктам. От отсутствия контроля в отдельных сегментах индустрии – к понятным правилам и государственному надзору", – написал Новиков на своей странице в Facebook.

Геннадий Новиков покинул пост главы "ПлейСити" после 16 месяцев работы по собственному желанию. Заявление об отставке он подал в середине июля – на следующий день после отставки правительства Юлии Свириденко.

Временным исполняющим обязанности председателя "ПлейСити" станет заместитель председателя "ПлейСити" Алексей Томашук. Кабмин утвердил его кандидатуру распоряжением №848.

Каковы результаты работы Новикова

В "прощальном" посте в Facebook уже бывший глава "ПлейСити" выделил некоторые достижения на своей должности. В частности, такие:

запуск ГСОМ: запущена первая очередь Государственной системы онлайн-мониторинга (в неё уже интегрированы 28 из 31 организатора), что позволило государству автоматически получать данные о финансовых операциях рынка в режиме реального времени;

запущена первая очередь Государственной системы онлайн-мониторинга (в неё уже интегрированы 28 из 31 организатора), что позволило государству автоматически получать данные о финансовых операциях рынка в режиме реального времени; подготовка второго этапа мониторинга: провели открытый тендер и определили разработчика для второй очереди ГСОМ, которая позволит анализировать внутренние процессы каждой игры и будет введена в промышленную эксплуатацию уже в этом году;

провели открытый тендер и определили разработчика для второй очереди ГСОМ, которая позволит анализировать внутренние процессы каждой игры и будет введена в промышленную эксплуатацию уже в этом году; возобновление лицензирования: выдано 376 лицензий и обеспечены поступления в государственный бюджет в размере почти ₴2,5 млрд в виде лицензионных платежей;

выдано 376 лицензий и обеспечены поступления в государственный бюджет в размере почти ₴2,5 млрд в виде лицензионных платежей; упорядочение лотерейного рынка: впервые за 12 лет вернули операторов лотерей в поле регулирования, вновь обеспечив лицензионные поступления от этого сектора;

впервые за 12 лет вернули операторов лотерей в поле регулирования, вновь обеспечив лицензионные поступления от этого сектора; восстановление государственного надзора: возобновили плановые проверки (после моратория 2022 года), добились 100% отчетности от организаторов и наложили санкции на нарушителей законодательства на сумму свыше 1 млрд грн;

возобновили плановые проверки (после моратория 2022 года), добились 100% отчетности от организаторов и наложили санкции на нарушителей законодательства на сумму свыше 1 млрд грн; борьба с нелегалами: построено системное противодействие теневому рынку, в результате чего было заблокировано более 15,6 тыс. нелегальных сайтов с азартными играми;

построено системное противодействие теневому рынку, в результате чего было заблокировано более 15,6 тыс. нелегальных сайтов с азартными играми; противодействие незаконной рекламе: передали на блокировку международным платформам почти 900 аккаунтов с нелегальной рекламой и наладили прямое сотрудничество с Meta, Google, TikTok, YouTube, Twitch, Viber и Kick;

передали на блокировку международным платформам почти 900 аккаунтов с нелегальной рекламой и наладили прямое сотрудничество с Meta, Google, TikTok, YouTube, Twitch, Viber и Kick; защита игроков и борьба с лудоманией: внедрили принципы ответственной игры (в частности, финансовые и временные лимиты), обновили Реестр лиц с ограниченным доступом и разработали механизм для онлайн-подачи заявок на самоограничение.

Как сообщал OBOZ.UA, с мая 2026 года "ПлейСити" сменило подчинение и перешло под непосредственный контроль премьер-министра. То есть игорная отрасль теперь координируется напрямую через Кабинет министров, без посредничества профильного министерства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!