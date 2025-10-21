В Украине появится реестр тех, кому нельзя играть в казино: когда запустят

Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити" объявило о поиске ІТ-компаний для создания Реестра людей, которым ограничено участие в азартных играх. Такой реестр должен заработать уже в декабре 2025 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации. "Цель Реестра – защитить граждан от чрезмерного влияния азартных игр и предотвратить развитие зависимости", – говорится в сообщении.

Новый Реестр будет предусматривать:

Онлайн-кабинет гражданина

Нужен, чтобы подать заявление о самоограничении или ограничении родственников. По такому заявлению вводится запрет играть или посещать игорные заведения.

Вход через портал Дія

Пригодится, чтобы быстро авторизоваться и подавать заявление в несколько кликов.

Связь с организаторами игр

Это необходимо для проверки статуса игрока – операторы, например онлайн-казино, смогут точно знать, можно ли предоставлять игорные услуги тому или иному лицу.

Верификация через демографический реестр.

Как будут выбирать ІТ-фирмы

Тендер объявлен в системе госзакупок Prozorro.

Ожидаемая стоимость услуг по разработке программного обеспечения – до 1,7 млн грн .

. Конечный срок подачи предложений – 26 октября 2025 года.

Стоимость участия – 2040 грн.

Выбирать победителя торгов будут 27 октября 2025 года.

2025 года. Срок предоставления услуг – до 15 декабря 2025 года (включительно).

Напомним, с февраля 2025 года государственную политику в сфере азартных игр формирует и координирует Минцифры. В конца марта правительство приняло решение о создании агентства "ПлейСити", которое официально подчиняется Минцифре и с 1 апреля заменило предыдущего регулятора – Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее организаторов азартных игр обязали подавать электронные отчеты, компенсировать в 10-кратном размере проигрыши игроков, которым запрещено предоставлять азартные услуги, а за требованиями для помещений игорных залов будут следить тщательнее.

