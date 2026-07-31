В Украине стартует новый футбольный сезон: кто победит в 1-м матче УПЛ
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Украине стартует новый футбольный чемпионат. Первый матч УПЛ сезона 2026/27 пройдет между "Зарей" и "Колосом". И по мнению букмекеров, "небольшими" фаворитами в нем являются луганчане – на их победу действует коэффициент 3.08, тогда как на победу команды с Коваливки – 3.25.
На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 2.58. Т.е., такой исход встречи является наиболее вероятным.
В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 3.58. А кроме того:
- 1:0 (победа "Зари") – 6.90;
- 0:1 (победа "Колоса") – 7.30;
- 0:0 – 8.00.
Меньше всего же верят в счета 4:4 и 5:5. Для него установлен коэффициент 401.00.
Игра запланирована на 31 июля. Начало – 18:00.
В целом же, 1 тур чемпионата пройдет с 31 июля по 3 августа. В его рамках между собой встретятся:
- "Заря" – "Колос";
- "Кривбасс" – "Карпаты";
- "Харьков" – "Верес";
- "Черноморец" – "Полесье";
- "Эпицентр" – "Оболонь";
- "Динамо" – "Левый Берег";
- "Буковина" – ЛНЗ;
- "Шахтер" – "Кудровка".
Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!