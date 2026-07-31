В Украине стартует новый футбольный сезон: кто победит в 1-м матче УПЛ

В Украине стартует новый футбольный чемпионат. Первый матч УПЛ сезона 2026/27 пройдет между "Зарей" и "Колосом". И по мнению букмекеров, "небольшими" фаворитами в нем являются луганчане – на их победу действует коэффициент 3.08, тогда как на победу команды с Коваливки – 3.25.

На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 2.58. Т.е., такой исход встречи является наиболее вероятным.

В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 3.58. А кроме того:

1:0 (победа "Зари") – 6.90;

0:1 (победа "Колоса") – 7.30;

0:0 – 8.00.

Меньше всего же верят в счета 4:4 и 5:5. Для него установлен коэффициент 401.00.

Игра запланирована на 31 июля. Начало – 18:00.

В целом же, 1 тур чемпионата пройдет с 31 июля по 3 августа. В его рамках между собой встретятся:

"Заря" – "Колос";

"Кривбасс" – "Карпаты";

"Харьков" – "Верес";

"Черноморец" – "Полесье";

"Эпицентр" – "Оболонь";

"Динамо" – "Левый Берег";

"Буковина" – ЛНЗ;

"Шахтер" – "Кудровка".

Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.

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