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В Украине стартует новый футбольный сезон: кто победит в 1-м матче УПЛ

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
1 минута
384
В Украине стартует новый футбольный сезон
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В Украине стартует новый футбольный чемпионат. Первый матч УПЛ сезона 2026/27 пройдет между "Зарей" и "Колосом". И по мнению букмекеров, "небольшими" фаворитами в нем являются луганчане – на их победу действует коэффициент 3.08, тогда как на победу команды с Коваливки – 3.25.

На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 2.58. Т.е., такой исход встречи является наиболее вероятным.

Матч между "Зарей" и "Колосом" скорее всего, закончится ничьей

В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 3.58. А кроме того:

  • 1:0 (победа "Зари") – 6.90;
  • 0:1 (победа "Колоса") – 7.30;
  • 0:0 – 8.00.

Меньше всего же верят в счета 4:4 и 5:5. Для него установлен коэффициент 401.00.

Игра запланирована на 31 июля. Начало – 18:00.

Самым вероятным счетом считается 1:1

В целом же, 1 тур чемпионата пройдет с 31 июля по 3 августа. В его рамках между собой встретятся:

  • "Заря" – "Колос";
  • "Кривбасс" – "Карпаты";
  • "Харьков" – "Верес";
  • "Черноморец" – "Полесье";
  • "Эпицентр" – "Оболонь";
  • "Динамо" – "Левый Берег";
  • "Буковина" – ЛНЗ;
  • "Шахтер" – "Кудровка".
Все участники УПЛ сезона 2026/27

Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.

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