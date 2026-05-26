В Украине стремительно растет "черный список" игроков: 5 признаков, что стоит воспользоваться реестром лудоманов

В Украине резко возросло количество людей, которые добровольно блокируют себе доступ к казино и букмекерским ставкам через реестр самоограничения. Поэтому украинцам объяснили, как понять, что азартные игры уже превратились в зависимость и когда стоит вносить себя в так называемый реестр лудоманов.

Об этом сообщил регулятор рынка – государственное агентство "ПлейСити". Там отмечают: проблема часто начинается незаметно – с желания "отыграться" или сделать "еще одну ставку".

Вот пять основных признаков, которые могут свидетельствовать о развитии игровой зависимости:

человек играет более 5 часов подряд не менее трех раз в неделю ;

; азартные игры становятся важнее работы , учебы, сна или семьи;

, учебы, сна или семьи; появляются долги, финансовые трудности и постоянный стресс из-за игры;

и постоянный стресс из-за игры; после ставок или проигрышей возникает чувство вины ;

; за один раз проигрывается более 25% месячного дохода.

Именно в таких случаях советуют подавать заявление на самоограничение, а также обращаться за помощью. Подать заявление можно онлайн без сложных процедур или дополнительной бюрократии.

Количество заявлений за год взлетело в 10 раз

В Украине уже резко увеличилось количество людей, которые воспользовались механизмом блокировки доступа к азартным играм. По данным "ПлеСити", только за первые четыре месяца 2026 года в реестр самоограничения через специальную платформу внесли более 3000 человек.

Для сравнения, за весь период с июня по декабрь 2025 года таких заявлений было около 300. То есть динамика фактически выросла примерно в десять раз. Сейчас реестр пополняется в среднем примерно на тысячу человек ежемесячно.

Как работает реестр лудоманов

Реестр самоограниченных лиц – это специальная база данных людей, которым запрещено участвовать в азартных играх. После внесения в список человек автоматически теряет возможность:

пользоваться онлайн-казино;

делать ставки у букмекеров;

посещать наземные казино и игорные заведения.

Есть несколько оснований для внесения человека в реестр самоограничения:

добровольное заявление самого игрока;

обращение близких родственников;

решение суда.

Впрочем, чаще всего речь идет именно о добровольном самоограничении.

Все лицензированные операторы азартных игр обязаны проверять клиентов через систему. Если человек есть в реестре, ему должны заблокировать доступ к игре.

Срок ограничения определяется заранее и досрочно отменить его нельзя. Для добровольного самоограничения он составляет от 6 месяцев до 3 лет.

Если заявление подают родственники первой степени родства, ограничение может действовать до 6 месяцев с возможностью продления. После завершения срока доступ к азартным играм восстанавливается автоматически, если заявление не подали повторно.

Почему количество самоограничений стремительно растет

Специалисты связывают резкий рост количества заявлений сразу с несколькими причинами. Среди них:

упрощение процедуры через онлайн-доступ;

через онлайн-доступ; большее внимание общества к проблеме лудомании;

более активное использование механизмов ответственной игры;

усиление государственного контроля над легальным рынком азартных игр.

Сам реестр является частью системы контроля за игорным рынком и обязательным элементом работы лицензированных операторов. В "ПлейСити" отмечают, что механизм самоограничения должен стать инструментом защиты для людей, которые уже испытывают потерю контроля над азартными играми или хотят обезопасить себя от развития зависимости.

