В Украине урегулируют рынок азартных игр: правительство приняло решение о финансировании

В Украине профинансируют разработку второй очереди Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) для контроля легального рынка азартных игр. При этом механизм финансирования будет изменен – через систему DREAM.

Об этом сообщил и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков. Он отметил, что государство полностью изменит подход к финансированию государственных цифровых проектов и переходит на прозрачное управление инвестициями через систему DREAM, что предусматривает изменение правил.

"Мы требуем полной прозрачности от игорного бизнеса, поэтому государство действует так же. Каждая гривна инвестиций – под открытым контролем. Каждая транзакция игорной сферы — под онлайн-мониторингом", – заверил Борняков.

Что изменится

Прозрачный конкурс . Минцифры объявляет об отборе проектов и устанавливает четкие критерии отбора. Процесс отбора проектов будет происходить прозрачно через систему DREAM.

. Минцифры объявляет об отборе проектов и устанавливает четкие критерии отбора. Процесс отбора проектов будет происходить прозрачно через систему DREAM. Заявление от PlayCity . Государственный гемблинг-регулятор сможет подать через DREAM заявление и начать разработку второй очереди ДСОМ.

. Государственный гемблинг-регулятор сможет подать через DREAM заявление и начать разработку второй очереди ДСОМ. Открытый тендер. Как только проект пройдет оценку комиссии и получит финансирование, PlayCity сразу объявит тендер и начнет разработку.

Что предшествовало

Тендер на разработку ДСОМ объявили 2 сентября 2025 года – его выиграла ООО "Компьютерные информационные технологии". Договор на 25,9 млн грн был заключен 23 сентября.

Первую очередь системы приняли 19 декабря, хотя она не обеспечивает полного наполнения данными. По состоянию на начало апреля система до сих пор находится в опытной эксплуатации.

На 2026 год на "функционирование и развитие" ГСОМ предусмотрели лишь 28,5 млн грн. 17 февраля "ПлейСити" потратило почти все средства (23,77 млн грн) на техническое администрирование первой очереди через "Дію". На вторую очередь финансирования просто не осталось.

