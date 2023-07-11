Автомобили для военных без пошлины: в Украине готовят законодательные изменения

В Украине участникам боевых действий могут разрешить ввозить автомобили без пошлины. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

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Об этом заявил член Комитета по вопросам бюджета ВР Павел Бакунец в эфире телеканала "Рада". Он отметил, что под законопроектом уже подписались десятки народных депутатов.

"Подписались о том, чтобы люди с удостоверением участника боевых действий ввозили автомобили из-за границы без уплаты ввозной пошлины – так сказать "нулевая растаможка". Это поможет им использовать авто в своих нуждах. Будь то на фронте или возвращаться домой. Мы ведь помним, что теперь военнослужащие могут получать отпуск в 30 дней, хотят приезжать к своим родным, заряжаться энергией, чтобы снова ехать и одерживать для всех нас победу", – сказал он.

Бакунец добавил, что на Согласительном совете депутатских фракций он будет вновь предъявлять требование, чтобы законопроект внесли на рассмотрение в зал Верховной Рады. "Чтобы депутаты определились по этому шагу помощи нашим защитникам", – подытожил нардеп.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что мошенники выманивают у украинцев деньги из-за фейковых объявлений о сборе средств от имени украинских защитников. Для предоставления этим объявлениям правдоподобия они добавляют в них фотографии раненых реальных бойцов и просят сбросить деньги на лечение.

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