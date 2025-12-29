В Украине взялись за "поставщиков казино": аннулировано семь лицензий

В Украине начали по-новому наводить порядок на рынке азартных игр – через B2B-лицензирование. Речь идет о контроле не только самих казино, но и компаний, которые поставляют им программное обеспечение, сервисы и технологии.

Так, с 1 апреля по декабрь 10 таких компаний получили лицензии на работу, а 7 фирмам разрешения, наоборот, аннулировали. Об этом рассказал глава нового регулятора рынка азартных игр, госагентства "ПлейСити" Геннадий Новиков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Что такое B2B в гемблинге B2B (business-to-business) в сфере азартных игр – это компании, которые не работают напрямую с игроками, но обеспечивают работу казино. Речь идет о разработчиках игрового софта, платформ, систем ставок, технических сервисах и других решениях, без которых онлайн-казино просто не могут существовать.

10 лицензий и 7 аннулирований: первые решения "ПлейСити"

Как сообщил Новиков, после изменений в законодательстве с 1 апреля 2025 года B2B-лицензии в Украине могут получать только резиденты. За этот период регулятор:

выдал 10 новых B2B-лицензий;

аннулировал 7 лицензий компаниям, которые не ответили на официальные запросы, в частности относительно возможных связей с Россией.

"Эти компании просто не ответили на письма. Поэтому мы аннулировали их лицензии", — объяснил Новиков.

Рынок уже сформировался, "очереди" не будет

По словам главы регулятора, количество игроков на рынке сейчас более-менее стабильное, и резкого наплыва новых компаний государство не ожидает. "Я думаю, что да, он сформировался. Мы не ожидаем, что сейчас будет какая-то очередь за лицензиями, потому что ничего не изменилось", – отметил Новиков.

В то же время именно B2B-сегмент регулятор считает ключевым для очистки отрасли. Как объяснил Новиков, контроль B2B – это не об отдельных компаниях, а о всей экосистеме рынка. В качестве примера Украина берет модель Румынии, где четко разделены:

B2C-операторы (казино, которые работают с игроками);

несколько классов B2B-компаний – от поставщиков софта до сервисных компаний для офлайн-казино.

"Регулятор стремится видеть не отдельные элементы, а всю экосистему рынка, прозрачность цепи поставок – от программного обеспечения до поставщиков сервисов", – пояснил он.

Такой подход уменьшает возможности для налоговой оптимизации, вывода средств и построения теневых схем. В целом план действий "ПлейСити" таков:

введение B2B-лицензий с ограничением только для резидентов Украины;

ответственность для B2C-операторов за сотрудничество с нелицензированными поставщиками;

регулярний контроль и проверки лицензированных компаний;

запрет использования легального софта на нелегальных платформах.

"Фактически это о системном вытеснении нелегального сегмента. Без дополнительных запретов для игроков, но с четкими правилами для бизнеса", – подчеркнул Новиков. Он уверен: если популярная игра доступна только у лицензированного оператора, игрок с высокой вероятностью выберет именно легальную площадку.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине возобновляются проверки организаторов азартных игр. Это создаст основы для системного надзора, понятных требований и реального контроля за соблюдением правил на игорном рынке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!