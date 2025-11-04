В Украине заблокировали еще 47 аккаунтов за рекламу казино в TikTok: что известно

Государственный регулятор азартных игр "ПлейСіті" совместно с TikTok заблокировали еще 47 аккаунтов за рекламу казино, суммарная аудитория которых превышала 1,3 млн человек. В общем выявлено и удалено уже 80 страниц – кампания продолжается, чтобы сделать онлайн-пространство безопасным для украинцев.

Об этом сообщает "ПлейСіті". Суммарная аудитория заблокированных страниц превышала 1,3 миллиона подписчиков.

Речь идет как об открытой, так и о скрытой рекламе, которую блогеры интегрировали в свои развлекательные видео. В регуляторе отмечают, что такие действия создают угрозу для молодежи, ведь именно она является наиболее уязвимой к воздействию игорного контента.

"Мы используем все имеющиеся инструменты, чтобы мониторить социальные сети и вовремя реагировать на нарушения. Наша задача – сделать онлайн-пространство безопасным для украинцев, особенно для молодежи", – отметил председатель "ПлейСіті" Геннадий Новиков.

По его словам, сотрудничество с администрацией TikTok продолжается и команда уже готовит следующие этапы кампании, предусматривающие мониторинг и санкции также в других социальных сетях и видеоплатформах. Напомним, что первая волна блокировок состоялась в октябре, когда "ПлейСіті" и TikTok удалили 33 аккаунта с общей аудиторией более 365 тысяч пользователей.

Тогда это стало началом системной борьбы против незаконной рекламы игорного бизнеса в украинском сегменте соцсетей. "ПлейСіті" отмечает, что блокировки происходят как по результатам заявок пользователей, так и благодаря собственному мониторингу контента. Каждый украинец может присоединиться к инициативе, сообщив о подозрительных аккаунтах, которые рекламируют казино или ставки без лицензии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, лицензированных в Украине организаторов азартных игр обязали выявлять рисковое поведение игроков и реагировать, чтобы предотвратить развитие зависимости к играм. Это должно способствовать более эффективному противодействию лудомании.

