В Украине закрыли сеть подпольных казино: трех человек будут судить

Украинские правоохранители завершили досудебное расследование в отношении участников преступной группы, которые организовали работу нелегальных игорных заведений на Киевщине. Материалы дела, в котором проходят подозреваемыми три человека, направили в суд.

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Как сообщили в Бюро экономической безопасности, организатору и двум исполнителям объявили о подозрениях в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и лотерей, совершенных организованной преступной группой (ч.3 ст. 28 и ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде штрафа 680-850 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Следствие установило, что выявленные нелегальные игорные залы в Белой Церкви, Вишневом и Мироновке не имели ни лицензии, ни зарегистрированного юридического лица и не платили налоги. Все они были расположены на первых этажах жилых домов и в коммерческих помещениях.

Такие заведения работали круглосуточно и во время комендантского часа, без вывесок или наружной рекламы. Вход контролировали камеры видеонаблюдения. Во время обысков детективы БЭБ изъяли:

более 30 комплектов компьютерной техники;

видеокамеры;

термопринтеры и тому подобное.

Также проведены обыски по местам жительства фигурантов дела, где изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители и черновая бухгалтерия.

Как сообщал OBOZ.UA, только за первые пять месяцев 2025 года детенизация игорного бизнеса принесла в бюджет Украины почти 9 млрд грн налогов. Это практически на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего денег принесли:

налог на прибыль – 5,96 млрд грн;

НДФЛ с выигрышей – 2,15 млрд грн;

военный сбор – 652,7 млн грн;

НДФЛ с зарплат – 102,7 млн грн;

НДС – 94,7 млн грн.

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