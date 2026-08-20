В Украине "запретят" "государственные лотереи": какую новую реформу готовят

В Украине готовят масштабную реформу лотерейного рынка. Одним из нововведений станет отмена термина "государственная лотерея" – он может вводить людей в заблуждение, поскольку операторами всех лотерей в стране являются частные компании.

Об этом Украинскому радио сообщила руководитель направления формирования политики в сфере азартных игр и лотерей в Министерстве цифровой трансформации Зоряна Топорецкая. Законопроект о реформе рынка планируется подать в Верховную Раду в сентябре.

"У людей государственная лотерея ассоциируется с тем, что это лотерея, организованная государством, или государственная собственность. Закон о государственных лотереях, по сути, никакого отношения к государству не имеет, потому что лотереи проводятся частными операторами лотерей, и вся суть государственных лотерей сводится к тому, что 50% собранных средств направляется в призовой фонд, и они платят налоги, как и другие субъекты хозяйствования", – пояснила чиновница

По ее словам, в Минцифре планируют изменить название и уточнить, что это просто лотереи, организуемые частными субъектами, получившими такое право на аукционе. Это необходимо, чтобы не вводить людей в заблуждение, будто эта лотерея организуется государством.

В 90-х годах в Украине было около 200 различных операторов и лотерей. Это были и "государственные", и местные, обычно они сводились к мошенническим схемам сбора средств, говорит Топорецкая.

Украина будет двигаться в направлении общей европейской практики, согласно которой функционируют 1–3 крупных оператора лотерей, подтвердивших свою финансовую состоятельность и надежность. Предполагается, что стартовая цена лицензии составит от 24 млн грн.

"Мы взяли сумму, которая есть на сегодняшний день, потому что сегодня стоимость лицензии в год как раз и составляет в эквиваленте 500 тысяч долларов. Мы взяли этот эквивалент в качестве минимальной суммы, а дальше, в зависимости от аукциона, – кто больше заплатит, тот и получит право проводить лотереи", – добавила Топорецкая.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в этом году в Украине уже определили компании, которые смогут легально работать на лотерейном рынке в ближайшие годы. Госагентство "ПлейСити" завершило открытый конкурс по отбору операторов лотерей. Победителями стали "МСЛ", "Патриот" и "Украинская национальная лотерея", которые и работали на рынке до изменений.

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