Завершен важный этап: какие лотереи получат право работать в Украине

В Украине определили компании, которые смогут легально работать на лотерейном рынке в ближайшие годы. Госагентство "ПлейСити" завершило открытый конкурс по отбору операторов лотерей. Победителями стали "МСЛ", "Патриот" и "Украинская национальная лотерея", работавшие на рынке и до изменений.

О результатах конкурса официально сообщили в "ПлейСити". Отмечается, что отбор стал частью реформы лотерейного рынка, более десяти лет фактически находившегося в "серой" зоне. Впрочем, эта реформа еще далека от завершения.

Проведенный отбор пока только определяет перечень операторов, которые могут работать в Украине на законных основаниях, по меньшей мере, до 2029 года. Сам конкурс не дает автоматического права на работу, но открывает путь к получению лицензии.

Как будет проходить лицензирование

После объявления результатов конкурса у операторов есть 10 дней, чтобы подать заявления на получение лицензий.

После принятия решения регулятором им будет предоставлено еще 10 дней для уплаты лицензионного платежа.

Стоимость лицензии составляет 24,2 млн грн в год для каждого оператора.

Обновленные лицензионные условия предусматривают:

обязательную электронную отчетность операторов;

уникальные QR-коды на лотерейных билетах и ​​терминалах для проверки легальности;

и ​​терминалах для проверки легальности; единые правила работы для всех участников рынка.

Для игроков это означает возможность проверить легальность лотереи и рассчитывать на выплату выигрыша в установленном порядке. Для государства – контроль за оборотом средств и поступление в бюджет от лицензий и налогов.

Реформа еще не завершена

Лицензионные условия утверждены на период военного положения и один год после его завершения, но не менее чем на три года. Это более короткий срок, чем предусмотренные действующим законодательством 10 лет.

Такой формат рассматривается как переходный. Параллельно готовятся изменения к закону о лотереях, который не обновлялся более десяти лет, а также Налоговому кодексу.

Ожидается, что они определят новые правила конкурсного отбора, расширят полномочия регулятора и изменят модель налогообложения. Нынешняя модель, по оценкам экспертов, стимулирует теневой сегмент рынка.

Лотерейный рынок Украины фактически не обновлялся с начала 2010-х годов. Действующий закон о государственных лотереях был принят еще в 2012 году и за это время не претерпел изменений, несмотря на трансформацию финансового рынка и появление новых цифровых инструментов.

В результате отрасль долгое время работала без полноценного регуляторного контроля. Значительная часть сделок происходила вне прозрачной отчетности, а рынок фактически оставался закрытым для новых участников (эта проблема до сих пор не решена).

Отсутствие обновленного законодательства также делает невозможным приход на украинский рынок международных операторов с опытом работы в регулируемых юрисдикциях. Именно поэтому нынешний конкурс и временные лицензионные условия рассматриваются как переходный этап к полноценной реформе.

