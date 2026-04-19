В Украине запустили исследование азартных игр: кого будут проверять в первую очередь и что хотят выяснить

В Украине впервые проводят масштабное исследование влияния азартных игр, результаты которого должны изменить подход к регулированию рынка и повысить безопасность игроков. На основе полученных данных государство планирует внедрить новые правила ответственной игры и механизмы раннего выявления игровой зависимости.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации. До сих пор в Украине не было полноценной аналитики, которая бы показывала реальное влияние азартных игр на различные группы населения. Именно поэтому новое исследование призвано дать ответы на ключевые вопросы:

насколько активно украинцы вовлечены в азартные игры;

как это влияет на финансовое состояние семей;

какую роль играет реклама игорного бизнеса;

какие риски существуют для людей, которые даже не являются игроками.

В министерстве отмечают, что без четких данных невозможно создать эффективную политику, поэтому исследование станет фундаментом для изменений. В рамках исследования используют несколько подходов:

анализ поведения пользователей онлайн-казино;

общенациональный опрос;

фокус-группы;

интервью с врачами и социальными работниками.

Такой комплексный подход позволит получить максимально точную и объективную картину. Исследователи сосредоточатся не только на общей статистике, но и на отдельных категориях населения, которые могут быть более уязвимыми к игровой зависимости. Среди них:

военные;

внутренне перемещенные лица;

молодежь.

Специалисты планируют изучить их поведенческие модели, уровень рисков и социальные последствия участия в азартных играх. Отдельным направлением станет анализ влияния рекламы игорного бизнеса. Речь идет не только о тех, кто уже играет, но и о людях, которые постоянно сталкиваются с подобным контентом в медиапространстве.

Исследование должно показать влияет ли реклама на формирование интереса к азартным играм и как она меняет поведение пользователей. Первые итоги исследования планируют обнародовать уже в мае 2026 года. Полный аналитический отчет ожидается в августе.

