В Украине заработает новый регулятор азартных игр: эксперт рассказал, что ждет рынок

После появления нового регулятора, рынок азартных игр ожидает усиленный контроль за рекламой, автоматизация процессов лицензирования и борьба с нелегальными операторами. Ожидается, что это может упростить работу легальных компаний, но в то же время ужесточит требования к соответствию закону и кибербезопасности.

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Такими мыслями поделился глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. С 1 апреля 2025 г. в Украине начинает работу новый государственный регулятор в сфере азартных игр. Он заменит Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Законодатели уверены, что новый орган будет способствовать прозрачности рынка, ускорению выдачи лицензий и уменьшению коррупционных рисков. Основные задачи нового регулятора:

автоматизация процесса лицензирования , что уменьшит влияние человеческого фактора;

, что уменьшит влияние человеческого фактора; мониторинг рекламы азартных игр с использованием технологий искусственного интеллекта;

с использованием технологий искусственного интеллекта; усиленное сотрудничество с международными IT-корпорациями по борьбе с нелегальными операторами.

Одним из ключевых новшеств станет автоматическая процедура выдачи и лишения лицензий. Государственный орган будет анализировать данные компаний через разные реестры. Если компания отвечает лицензионным условиям и не имеет связей с Россией или других нарушений, лицензия будет выдаваться автоматически. Также в случае выявления нарушений компания потеряет лицензию без дополнительных бюрократических процедур. По словам эксперта, такой подход позволит:

минимизировать коррупционные риски;

обеспечить быстроту принятия решений;

усилить контроль на рынке гемблинга.

Еще одним важным аспектом станет создание департамента мониторинга и аналитики. Он будет отвечать за проверку рекламы азартных игр в СМИ и в соцсетях. Использование современных технологий позволит оперативно выявлять и блокировать незаконные рекламные кампании, а также быстро реагировать на появление так называемых "зеркал" нелегальных сайтов.

По мнению Министерства цифровой трансформации, решение поможет защитить потребителей и улучшить контроль над легальными операторами рынка. Еще одним направлением работы станет усиленное взаимодействие с международными IT-корпорациями и поисковиками.

В предыдущие годы КРАИЛ начала сотрудничество с Meta (Facebook/Instagram) по борьбе с нелегальной рекламой азартных игр. Теперь новый регулятор планирует привлечь к сотрудничеству Google, Apple и другие крупные компании, что поможет более эффективно блокировать незаконную деятельность в сфере гемблинга.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 80% дохода букмекерских контор приносят лудоманы, для которых зависимость от азартных игр становится финансовой ловушкой. Активная реклама ставок стимулирует привлечение новых игроков, увеличивая масштабы проблемы лудомании.

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