В Украину пытались незаконно провезти целый самолет в грузовике. Фото

В Украину из Румынии пытались незаконно ввести б/у самолет Cessna. Целый летательный аппарат пытались оформить на таможне как зачасти. Сейчас самолет изъят до вынесения судебного решения.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. Отмечается, что самолет изъяли на Киевской таможне.

В таможенных документах было указано, что в грузовом транспорте находятся части б/у самолета Cessna. Речь шла о фюзеляже и крыльях общей стоимостью 9 тыс. евро.

На самом же деле в автомобиле находился непосредственно самолет – в частично разобранном состоянии. Кроме, собственно, крыльев и фюзеляжа в грузовике обнаружили:

вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты;

кресла;

обшивку;

двери;

шасси;

бортовые приборы;

обтекатели;

части выхлопных систем двигателя и т.д.

"То есть по существу груз представляет собой самолет Cessna модели 182M, без двигателя и некоторого бортового оборудования. В результате Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил. Самолет изъят", – отметили в ГТС.

Cessna 182M – четырехместный американский легкий самолет общего назначения. Один из наиболее массовых самолетов в истории авиации. Может развивать скорость до 278 км/ч и совершать рейсы дальностью 1722 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двух львовских таможенников уволили за пропуск грузовика с контрабандой. Уголовного наказания они не понесли.

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