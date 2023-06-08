В ВСУ рассказали, безопасно ли открывать аэропорт во Львове: ответ Игната

Открывать аэропорт во Львове пока небезопасно, поскольку он может стать целью российских оккупантов. Перед открытием аэропорта следует оценивать угрозы и опасность.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Если будет какое-либо решение подобное принято, то на самом деле это несколько странно. Как это в данных условиях будет работать? В частности, аэропорт это уже инфраструктура, с помощью которой могут осуществляться перелеты гражданских судов, как грузовых, так и пассажирских", – сказал он.

Игнат добавил, что перед открытием любого аэропорта следует оценить угрозы и опасность. Он напомнил: города на западе Украины все еще обстреливаются страной-агрессором Россией.

"Надо понимать, какая существует безопасность или опасность... Вот скажите, как давно по Львову прилетали Shaheed или крылатые ракеты, или по Тернополю, или по Хмельницкому. Я думаю, ответ в этом. Если противник понимает, что в Украине есть функционирующий аэропорт, то они будут в нем видеть потенциальную цель, которая может поставлять западное вооружение", – отметил Игнат.

Спикер добавил, что фактически все аэродромы в Украине используются, но исключительно военными для защиты государства, а также для атак по противнику.

Как писал OBOZREVATEL: председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что в Украине могут частично открыть воздушное пространство еще до конца войны. Запущен может быть Львовский аэропорт.

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