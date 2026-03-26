Важнейший матч для сборной Украины: букмекеры рассказали, есть ли шансы победить шведов

По мнению букмекеров, в финал пути B европейской части квалификации на Чемпионат мира-2026 выйдет сборная Швеции, а не сборная Украины. На проход шведов действует коэффициент 1.70, тогда как для украинцев он составляет 2.15.

В целом же, рассказали в vbet, вероятность того, что победитель пары будет определен в основное время поединка гораздо выше, чем другие варианты. В частности:

на то, что матч закончится после дополнительного времени, действует коэффициент 5.35, тогда как на то. что до него не дойдет – 1.12;

на то, что будет серия пенальти – 5.10, а на то, что нет – 1.13.

В то же время, самым вероятным счетом матча считается 1:1 – для него действует коэффициент 4.50. А кроме того:

0:1 (победа Швеции) – 7.00;

1:0 (победа Украины) – 8.60;

0:0 – 9.20;

1:2 (победа Швеции) – 9.20.

Меньше всего же специалисты верят в счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 251.00.

Игра пройдет 26 марта. Начало – 21:45 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, по мнению букмекеров, квалифицироваться на Мундиаль через путь В удастся сборной Польши. Для нее действует самый низкий коэффициент.

