Активно проникают в экономику: ООН забила тревогу из-за черных игорных синдикатов

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила серьезную обеспокоенность распространением теневых игорных синдикатов, активно проникающих в экономику разных стран. Аналитики также бьют тревогу, так как количество схем по отмыванию денег через гемблинг стремительно растет.

Видео дня

Об этом говорится в докладе ООН. "Эти синдикаты представляют серьезную угрозу общественному благополучию – как с финансовой точки зрения, так и из-за своей преступной деятельности", – говорится в документе. Согласно отчету, также может существовать связь между деятельностью таких структур и распространением игровой зависимости.

В ООН заявили, что игорная индустрия – один из "самых опасных каналов" обращения криминальных средств. Особенно в Юго-Восточной Азии, где действуют специальные игровые зоны. В отчете также говорится:

некоторые казино создаются исключительно для отмывания средств;

деньги из нелегальных источников заводятся на счета "игроков", проходят оборот и выводятся как "выигрыш";

криптовалюта – главный инструмент для таких транзакций ;

; растет и роль кибермошенничества, которое идет рядом с нелегальным гемблингом.

Развитию такой деятельности, по данным ООН, способствуют нехватка регулирования и доступность цифровых технологий. Онлайн-гемблинг предоставил доступ к азартным играм тем, кто ранее был отрезан от них. Использование офшорных счетов, криптовалют и сложных финансовых схем позволяет избегать надзора, усиливая риск отмывания денег и финансовых преступлений.

ООН отмечает необходимость глобального сотрудничества для разработки единых стандартов контроля, мониторинга финансовых операций и борьбы с кибермошенничеством. Только совместные усилия международных правоохранительных органов могут эффективно противостоять этой угрозе, уверены в организации.

В то же время, организация признает, что несмотря на проникновение синдикатов в игорный сектор, в ряде африканских стран предпринимаются шаги к продвижению ответственного гемблинга. Государства разрабатывают нормативные акты и лицензионные механизмы, особенно в условиях роста онлайн-игр.

Уделяется внимание не только борьбе с преступными структурами, но и снижению рисков от нерегулируемого игорного рынка. Правительства усиливают процедуры лицензирования и тщательно проверяют репутацию операторов.

Как сообщал OBOZ.UA, стигматизация вреда от азартных игр по всему миру мешает игрокам обращаться за поддержкой. В результате люди массово скрывают проблемы с азартными играми – причем даже от самых близких, так как боятся осуждения.

При этом недавно выяснилось, что жесткие лимиты на онлайн-ставки привели к неожиданным проблемам в стране ЕС. Анализ рынка показал, что игроки массово уходят к нелегальным операторам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!