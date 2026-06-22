Вернул чужой выигрышный билет и сорвал собственный джекпот: сколько принесла мужчине "честность"

Житель Южной Каролины (штат США) нашел на заправке выигрышный лотерейный билет на 500 долларов и вернул его законному владельцу, отказавшись от легкой наживы. Уже через два месяца мужчина сам выиграл джекпот в размере 586 тысяч долларов и заявил, что часть денег планирует направить на помощь другим людям.

Об этом пишет People. Все началось на одной из заправок возле супермаркета Walmart: мужчина, пожелавший остаться анонимным, заметил на полу лотерейный билет.

Проверив его, он понял, что билет выигрышный и приносит своему владельцу 500 долларов. Несмотря на соблазн оставить находку себе, американец решил поступить иначе. Он обратился к менеджеру магазина и попросил сообщить ему, если появится человек, который будет искать потерянный билет. Вскоре владелец действительно вернулся на заправку в поисках своей потери.

Когда билет вернули законному владельцу, тот был чрезвычайно благодарен. По словам мужчины, именно эта реакция заставила его почувствовать, что в жизни начинается светлая полоса. После этого случая он даже шутил со знакомыми, что судьба обязательно вознаградит его за честность. И хотя подобные истории обычно остаются красивыми жизненными эпизодами, на этот раз всё сложилось совсем иначе.

Прошло около двух месяцев после возврата потерянного билета, мужчина приобрел очередной лотерейный билет и принял участие в розыгрыше джекпота. Результат превзошел все ожидания: именно его билет оказался выигрышным, а сумма выигрыша составила 586 тысяч долларов до уплаты налогов.

Чтобы понять масштаб удачи: шансы на такой исход составляли примерно один к 850 тысячам. Американец признался, что сразу вспомнил историю с потерянным билетом и не смог избавиться от ощущения, что эти два события каким-то образом связаны между собой.

В отличие от многих победителей, которые сразу планируют дорогие покупки, новоиспечённый обладатель джекпота заявил, что хочет использовать часть средств для помощи людям. По его словам, жизнь и так была к нему достаточно благосклонна, поэтому теперь у него есть возможность поддержать тех, кто в этом нуждается.

Мужчина также надеется, что его история станет примером для других и покажет, что честность и порядочность имеют значение даже тогда, когда никто не контролирует твои действия.

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