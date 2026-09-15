Вернулся из Нью-Йорка и стал миллионером: как мужчина нашел лотерейный билет на 1 млн долларов

Джордж Бостон из Северной Каролины вернулся из командировки из Нью-Йорка и узнал о миллионном выигрыше в своём городе, и только после этого проверил свой лотерейный билет за 2 доллара, обнаружив, что победителем оказался он сам. Мужчина угадал все пять белых шаров Powerball, получил $1 млн до уплаты налогов и забрал $720 101 после их уплаты.

Об этом пишет People. Новость сразу привлекла его внимание, ведь мужчина сам регулярно покупал лотерейные билеты. Впрочем, сначала он даже не предполагал, что именно его билет может оказаться счастливым.

Билет Бостон приобрел всего за $2 в местном магазине Tobacco Plus на East Macon Street. Вернувшись домой, он увидел этот билет на столе и решил проверить его номера. То, что произошло дальше, мужчина описал представителям лотереи как момент, когда он фактически не сразу поверил собственным глазам.

Сначала он просто заметил совпадение номеров. Но когда стало ясно, что совпадают все пять основных чисел, мужчина осознал, что именно его билет принес миллионный приз.

Бостон угадал все пять белых шаров, за что ему полагался приз в размере $1 млн, однако один номер остался неверным — дополнительный Powerball. Отмечается, что эта деталь особенно важна, ведь при полном совпадении мужчина мог бы претендовать уже не на миллионный приз, а на главный джекпот.

На момент соответствующего розыгрыша он составлял $20,8 млн. Таким образом, один неугаданный номер лишил Бостона возможности забрать многомиллионный джекпот, но даже $1 млн стал огромным выигрышем по сравнению со стоимостью билета.

Мужчина потратил на него всего два доллара. После того как Бостон понял, что стал миллионером, он в первую очередь захотел поделиться новостью с самыми близкими людьми. Мужчина начал звонить жене и детям, но именно здесь возникла неожиданная проблема: никто не отвечал на звонки.

В конце концов его дочь перезвонила, и Бостон уже не сдерживал эмоций. Для семьи это, очевидно, стало не меньшей неожиданностью, ведь ещё несколько минут назад они не знали, что среди них есть человек, выигравший $1 млн.

Особенно курьезным в этой истории является то, что Бостон фактически узнал о собственном выигрыше из новости о неизвестном победителе из своего города. Только после этого он вспомнил о собственном билете и решил его проверить.

Выигрыш в лотерею не означает, что победитель получает всю заявленную сумму. В США с крупных лотерейных призов удерживаются налоги, поэтому фактическая выплата оказалась меньше миллиона. Бостон забрал свой приз в главном офисе лотереи 14 августа. После уплаты налогов на руки он получил $720 101.

То есть два доллара, потраченные на лотерейный билет, в итоге превратились для него в более чем $720 тысяч после уплаты налогов. При этом официальная сумма выигрыша до налогообложения составляла $1 млн.

По данным организаторов Powerball, вероятность угадать все пять белых шаров составляет примерно 1 к 11,6 млн. Система призов в лотерее зависит от количества совпадений. Например, четыре правильно угаданных белых шара приносят значительно меньшее вознаграждение — $100. Самые высокие суммы получают те, кто угадывает максимальное количество чисел.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Майкл Уолш из Северной Каролины (штат США) зашел в магазин за куриными крылышками, купил лотерейный скретч-билет и выиграл $1 млн. Он выбрал единовременную выплату выигрыша и после уплаты налогов получил $432 066; мужчина планирует положить деньги в трастовый фонд для сбережений своих двух дочерей.

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