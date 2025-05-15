Ветеран-водитель автобуса выиграл миллион: победитель раскрыл секрет успеха

Ветеран из Аризоны (США) стал миллионером благодаря выигрышу в наземном казино. Мужчина по имени Майкл (фамилия не раскрывается), который сейчас работает водителем автобуса, выиграл 1 033 590 долларов на игровом автомате Wheel of Fortune. По его словам, секретом успеха стало решение его супруги поехать в казино не в воскресенье, а в субботу.

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Как пишет KVFS12, победитель и его жена Бетти часто посещают конкретное игорное заведение. Обычно они приезжают по воскресеньям, но на этот раз Бетти предложила пойти играть на день раньше.

"Я рад, что прислушался к своей жене. Мы не планировали посещать казино (в тот день. – Ред.), но мы это сделали, и теперь стали крупными победителями", – поделился Майкл.

Майкл и Бетти планируют потратить деньги на покупку нового дома. Также теперь они хотят чаще ездить в гости к своим внукам, которые живут за пределами Аризоны, поскольку смогут себе позволить дорогие авиабилеты.

Майкл – ветеран армии и отставной сотрудник American Airlines. Последние годы он время водит маршрутный автобус. Представители казино заявили, что выигрыш Майкла стал четвертым миллионным джекпотом в миллион долларов в одном из четырех казино Gila River.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как 74-летний пенсионер из Чикаго выиграл $2,5 миллиона в лотерее, использовав номера из своих ретро-автомобилей. Часть денег он потратит на реставрацию Buick Riviera в 1971 году, а остальные – на поддержку автомеханического колледжа.

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