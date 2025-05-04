Выиграл лотерею воспользовавшись номерами из своих ретро-авто: какой куш сорвал пенсионер

74-летний пенсионер из Чикаго выиграл $2,5 миллиона в лотерее, использовав номера из своих ретро-автомобилей. Часть денег он потратит на реставрацию Buick Riviera в 1971 году, а остальные – на поддержку автомеханического колледжа.

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Об этом пишет The CourierMail. В мире азарта порой случаются истории, которые выглядят как сюжет для фильма.

Именно такая история произошла с 74-летним пенсионером из Чикагского пригорода, сумевшего сорвать немалый выигрыш в местной лотерее благодаря своим ретро-автомобилям. Герой истории – бывший инженер Джордж Т. всю жизнь увлекался классическими автомобилями. В своем гараже он хранил несколько моделей 50-70-х годов, в частности, Chevrolet Bel Air 1957-го, Pontiac GTO 1966-го и Ford Mustang 1969-го года.

Каждая машина имела уникальный номерной знак, который Джордж зарегистрировал еще во времена молодости. Именно эти цифры в разных комбинациях он и использовал для участия в лотерее. "Я всегда играл одни и те же номера по одной цифре из каждого номерного знака. Это что-то личное, что-то эмоциональное. Они для меня как талисман", – признается мужчина.

В апреле 2025 года Джордж еще раз заполнил лотерейный билет с любимыми цифрами, не ожидая ничего особенного. Но уже на следующее утро ему позвонили из лотерейной комиссии – выигрыш в размере $2,5 миллиона. По его словам, сначала он подумал, что это розыгрыш или мошенническая схема. "Я не мог поверить. Я сел в Bel Air, включил старое радио и просто сидел молча минут десять. Мне казалось, что я снова в 1960-х", – вспоминает пенсионер.

Несмотря на серьезную сумму, Джордж не намерен менять стиль жизни. Часть денег он хочет потратить на реставрацию еще одного редкого автомобиля Buick Riviera 1971 года. Остальные пойдут в поддержку местного автомеханического колледжа, где учатся молодые мастера классических авто. "Эти машины – часть американской души. Я хочу, чтобы молодежь научилась ценить их, как мы прежде", – говорит он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 45-летний житель Мичигана выиграл $1 миллион в лотерее благодаря случайной ошибке. Он хотел приобрести другой скретч-билет, но кассир по ошибке продал ему билет "Major Cashword", который и принес ему фантастический выигрыш.

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