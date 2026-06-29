Военным ограничат доступ к азартным играм: в Украине запустили автоматическую систему контроля

Украина внедряет автоматическую систему, которая через государственные реестры будет блокировать военнослужащим доступ к азартным играм. Проверка осуществляется мгновенно в режиме межреестрового взаимодействия и приводит к автоматическому недопуску к игре в случае совпадения данных.

Соответствующее постановление № 804 от 17 июня 2026 года принял Кабинет министров Украины. Документ будет действовать на период военного положения и создает отдельный механизм цифрового контроля для лиц, внесенных в Государственный реестр военнослужащих.

Новая система вводится на основе Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Фактически государство вводит дополнительный уровень ограничений для военнослужащих, приравнивая их в этом контексте к лицам, которым уже запрещено участие в азартных играх.

Таким образом, военнослужащие, включенные в соответствующий реестр, автоматически подпадают под полный спектр ограничений как в наземных игорных заведениях, так и в онлайн-казино. Механизм построен на автоматической многоуровневой проверке личности при каждой попытке участия в азартной игре, алгоритм выглядит следующим образом:

пользователь проходит электронную идентификацию в системе онлайн-казино или игорного заведения;

система организатора формирует верифицированный запрос в реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм;

этот реестр автоматически осуществляет дополнительную проверку через Государственный реестр военнослужащих;

сравнение происходит по ключевым идентификаторам — ФИО и РНОКПП (налоговый номер);

в случае совпадения данных формируется ответ о наличии ограничения;

лицо автоматически не допускается к игре или посещению заведения.

Фактически решение о блокировке принимается системой без участия человека — в режиме мгновенного электронного взаимодействия между реестрами. Обмен информацией между государственными базами данных будет происходить через систему электронного взаимодействия государственных ресурсов "Трембита".

Каждый запрос подписывается квалифицированной электронной подписью, проходит как верифицированная электронная транзакция и обрабатывается автоматически без ручного вмешательства. Важно, что результаты проверок не сохраняются в реестрах после обработки. Вместо этого фиксируются только служебные лог-файлы запросов, которые позволяют отследить сам факт обращения, но не накапливают персональные результаты проверок.

Отдельной гарантией прозрачности является обязательное информирование военнослужащего о каждой проверке. Если какой-либо организатор азартных игр инициирует запрос в отношении лица, система Министерства обороны Украины автоматически отправляет уведомление. В уведомлении указываются:

дата и время проверки;

название организатора азартных игр, инициировавшего запрос.

Таким образом, проверка не является скрытой или анонимной для военнослужащего. Постановление устанавливает, что военнослужащие, внесенные в соответствующий реестр, приравниваются к лицам с полным ограничением доступа к азартным играм.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на то, что каждый шестой украинец считает себя азартным человеком, за последний год азартным играм уделяли время лишь 5% граждан — преимущественно ради наживы или адреналина. При этом для 4 из 5 игроков это лишь кратковременный эпизод.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!