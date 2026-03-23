Военным в Украине запретят играть в азартные игры: раскрыты подробности
Украинским военным планируют ограничить доступ к азартным играм во время войны. Главными параметрами решения – является техничность, автоматичность и конфиденциальность, то есть статус военных не будет раскрываться.
Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, соответствующий проект постановления Кабмина уже вынесли не публичное обсуждение. Цель такого решения – технически "отрезать" военных от азартных игр через автоматическую проверку в реестрах, без ручного контроля и без раскрытия их статуса
Цель Минцифры
- Защитить военных от лудомании.
- Уменьшить риски для безопасности (долги, зависимость, давление и т.д.).
- Сделать игорный рынок более контролируемым.
Механизм ограничения
- Человек пытается зайти в азартную игру.
- Казино проверяет его через государственные реестры.
- Если есть ограничения – система отвечает: "не допускать".
Все проверки происходят автоматически сразу в двух базах:
- реестр людей, которым уже запрещено играть.
- реестр военнослужащих (сейчас разрабатывается Министерством обороны).
Из соображений нацбезопасности и защиты персональных данных оператор азартных игр не будет знать, что человек военный. Система работает так, что:
- возвращается только ответ "разрешить/запретить".
- без объяснения причины.
Комплексный подход
Минцифры придерживается комплексного подхода противодействия лудомании в Украине. В рамках более широкой стратегии государство усиливает давление на нелегальный игорный рынок, чтобы просто "обойти" запрет было невозможно, для этого:
- заблокировано 3245 сайтов нелегальных онлайн-казино;
- запущена система трекинга для выявления новых нелегальных ресурсов;
- отработан механизм, который позволяет блокировать сайты в течение суток;
- заблокировано почти 500 страниц в соцсетях;
- наложено 15 штрафов на сумму более 70 млн грн;
- вместе с правоохранителями устанавливаются блогеры и контент-мейкеры, которые незаконно продвигали казино.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что государственный регулятор азартных игр и лотерей "ПлейСити" запустил тест на игровую зависимость, который дает каждому украинцу возможность самостоятельно оценить риск развития лудомании. При необходимости на сайте можно подать заявление на самоограничение.
