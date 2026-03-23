Военным в Украине запретят играть в азартные игры: раскрыты подробности

Украинским военным планируют ограничить доступ к азартным играм во время войны. Главными параметрами решения – является техничность, автоматичность и конфиденциальность, то есть статус военных не будет раскрываться.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, соответствующий проект постановления Кабмина уже вынесли не публичное обсуждение. Цель такого решения – технически "отрезать" военных от азартных игр через автоматическую проверку в реестрах, без ручного контроля и без раскрытия их статуса

Цель Минцифры

Защитить военных от лудомании.

Уменьшить риски для безопасности (долги, зависимость, давление и т.д.).

Сделать игорный рынок более контролируемым.

Механизм ограничения

Человек пытается зайти в азартную игру. Казино проверяет его через государственные реестры. Если есть ограничения – система отвечает: "не допускать".

Все проверки происходят автоматически сразу в двух базах:

реестр людей, которым уже запрещено играть.

реестр военнослужащих (сейчас разрабатывается Министерством обороны).

Из соображений нацбезопасности и защиты персональных данных оператор азартных игр не будет знать, что человек военный. Система работает так, что:

возвращается только ответ "разрешить/запретить".

без объяснения причины.

Комплексный подход

Минцифры придерживается комплексного подхода противодействия лудомании в Украине. В рамках более широкой стратегии государство усиливает давление на нелегальный игорный рынок, чтобы просто "обойти" запрет было невозможно, для этого:

заблокировано 3245 сайтов нелегальных онлайн-казино;

запущена система трекинга для выявления новых нелегальных ресурсов;

отработан механизм, который позволяет блокировать сайты в течение суток;

заблокировано почти 500 страниц в соцсетях;

наложено 15 штрафов на сумму более 70 млн грн;

вместе с правоохранителями устанавливаются блогеры и контент-мейкеры, которые незаконно продвигали казино.

