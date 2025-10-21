Воровала средства и тратила на азартные игры: в Украине задержали работницу банка

Работница банка на Ривненщине присвоила более 590 тыс. грн клиентских средств, тратя их на долги и азартные игры. Суд признал ее виновной, назначил условное наказание и взыскал с нее материальный и моральный ущерб потерпевшим.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Ривненской области. В Здолбунове Ривненской области завершился судебный процесс над работницей банка, которая присваивала средства клиентов для покрытия собственных долгов и азартных игр .

Мария Швец, которая работала в АО "ПУМБ", в течение двух лет, с 2 сентября 2022 года по 8 октября 2024 года, увеличивала кредитные лимиты клиентов через банковское приложение и перечислялаполученные средства на свой счет. В результате этих действий она завладела более 590 тысяч гривен банковских средств, еще более 880 тысяч гривен "отмыла", а у знакомого незаконно получила 200 тысяч гривен, предназначенных для депозита.

В суде обвиняемая призналась, что деньги тратила на закрытие долгов и азартные игры, искренне раскаялась и частично возместила потерпевшим убытки, одному лицу вернула 130 тысяч гривен, другой – 450 тысяч, еще одному потерпевшему – 120 тысяч с обязательством выплатить 100 тысяч дополнительно. Один из клиентов подал гражданский иск на 80 тысяч гривен материального и 20 тысяч морального ущерба. Другие четверо потерпевших на суд не явились.

Судья Игорь Черный признал Марию Швец виновной в мошенничестве и незаконном вмешательстве в автоматизированную систему банка, назначил 4,5 года лишения свободы с ограничением права занимать должности в финансовых учреждениях на один год, но освободил ее от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, взыскано в пользу потерпевшего 80 тысяч гривен материального и 20 тысяч морального вреда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити" объявило о поиске ІТ-компаний для создания Реестра людей, которым ограничено участие в азартных играх. Такой реестр должен заработать уже в декабре 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!