Впервые за 25 лет: страна Европы планирует повысить налог на выигрыши в азартных играх

Польша планирует увеличить налог на выигрыши в лотереях, конкурсах и ставках с 10% до 15%, поскольку предыдущая ставка не менялась с 2001 года, а стоимость призов существенно выросла. Ожидается, что новые правила вступят в силу в 2026 году после рассмотрения законопроекта Советом министров в конце 2025-го.

Об этом стало известно из законопроекта, который обнародовало Министерство финансов Польши. Согласно документу, налог на выигрыши вырастет с 10% до 15%, это первое повышение за последние 25 лет, ведь нынешняя ставка действует еще с 2001 года.

Изменения охватят, как локальные лотереи и конкурсы, так и международные кампании, где участвуют польские граждане. Повышенный налог будет распространяться на:

призы и выигрыши, полученные в Польше;

выигрыши, полученные в странах ЕС и Европейской экономической зоны;

награды от медиа, банковских или потребительских акций;

выигрыши у лицензированных операторов азартных игр.

Главный аргумент правительства – экономическая справедливость. За последние два десятилетия стоимость призов существенно выросла, однако налог оставался неизменным. Министерство финансов считает, что повышение до 15% позволит сбалансировать налоговую систему и обеспечить большие поступления в бюджет.

Законопроект планируется представить Совету министров в четвертом квартале 2025 года. Если он получит одобрение, новая ставка вступит в силу в 2026 году, это дает время как игрокам, так и бизнесу подготовиться к новым правилам.

Польша сохраняет достаточно жесткие правила в отношении онлайн-гемблинга. Частные компании имеют право предлагать только спортивные ставки, тогда как единственным легальным оператором онлайн-казино является государственная платформа Total Casino, которой руководит Totalizator Sportowy. Это означает, что выигрыши в интернет-казино также будут подпадать под повышенный налог.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, регулирование лотерейного рынка в Украине не обновлялось в течение 13 лет, из-за чего эта отрасль оказалась в "подвешенном состоянии". Поэтому Министерство цифровой трансформации планирует перезапустить лотерейный рынок.

