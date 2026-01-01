Встретил Новый год миллионером: мужчина купил лотерейный билет за $20 и "превратил" их в $5 млн

В штате Флорида (США) местный житель начал 2026 год с по-настоящему судьбоносного события. Мужчина выиграл $5 млн в мгновенной лотерее, потратив на билет всего $20.

Как пишет CBS12, победителем оказался 58-летний Агустин Гарсия Герреро, житель округа Хендри. Он стал обладателем главного приза популярной мгновенной игры $5,000,000 CA$H MONEY Scratch-Off.

Победный лотерейный билет был приобретен на автозаправке Sunshine, расположенной по адресу 17100 Tamiami Trail East в городе Нейплс (штат Флорида).

В лотерее отметили, что вероятность выигрыша любого приза в этой игре составляет 1 к 2,93. Однако Герреро фактически превратил $20 в $5 млн, что выходит за рамки стандартной вероятности.

По информации организаторов, победитель выбрал единовременную выплату (lump sum). В результате он получил в штаб-квартире лотереи в Таллахасси на руки $3 053 000 – это сумма после соответствующих удержаний. Планы на расходы или комментарии победителя не обнародовались.

Скретч-офф лотереи являются важной частью портфеля оператора. Они составляют примерно 74% продаж. В "Лотерее Флориды напомнили, что с момента запуска мгновенных лотерей:

выплачено более $66,9 млрд призовых;

создано 2350 миллионеров;

более $20,09 млрд было перечислено в Фонд образовательного развития штата Флорида (Educational Enhancement Trust Fund).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее выброшенный лотерейный билет принес мужчине $1 млн. Счастливчик планирует сохранить и инвестировать средства, избегая необдуманных трат.

